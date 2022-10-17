. Хейли Бибер и Селена Гомес впервые позируют вместе после череды скандалов
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Хейли Бибер и Селена Гомес впервые позируют вместе после череды скандалов

Хейли Бибер и Селена Гомес впервые позируют вместе после череды скандалов

Хейли Бибер и Селена Гомес впервые сделали совместное фото после многочисленных скандалов: они начались из-за отношений Хейли с Джастином Бибером, который до этого встречался с Селеной Гомес. Когда музыкант сделал модели предложение всего через пару месяцев после расставания с Селеной, поклонники певицы начали травить Хейли и называть ее разлучницей.

Фотограф Тайрел Хэмптон опубликовал в инстаграме* фотографии, сделанные на гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, который прошел в субботу: на кадрах девушки позируют вместе. Поворот сюжета, — написал фотограф под постом.

Ранее Хейли Бибер в интервью прокомментировала свои отношения с Селеной Гомес и заявила, что никаких конфликтов и недомолвок среди них нет.

Отношения Джастина Бибера и Селены Гомес продлились восемь лет: они периодически расставались и снова встречались. При этом во время их расставаний у Бибера были романы с другими девушками.

После того как Бибер и Гомес расстались окончательно в 2018 году, Селена столкнулась с депрессией и психологическими проблемами, а Джастин вскоре завел роман с Хейли Бибер, с которой уже встречался ранее. Почти сразу он сделал ей предложение, что очень разозлило поклонников Селены — Хейли Бибер продолжали травить в соцсетях даже спустя годы брака.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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