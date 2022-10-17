. "Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна (16 фото + видео)

Вадим Карасев

Робби был одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал, мы постоянно смеялись. Особенно приятны воспоминания о том, как он поддерживал нас на съёмках «Узника Азкабана», когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида: он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать наш боевой дух. Мне очень повезло, что я работал с ним, и очень грустно, что его больше нет. Он был невероятным актером и прекрасным человеком.

Одно из самых приятных воспоминаний о «Гарри Поттере» — это ночная съемка первого фильма в Запретном лесу. Мне было 12. Робби заботился и присматривал за всеми вокруг него. Без усилий. И всех смешил. Без усилий. Он был огромным дружелюбным гигантом на экране и таким же в реальной жизни. Люблю тебя, друг — спасибо тебе за всё…

Моё сердце разбито смертью Робби Колтрейна. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби блестяще изобразил душевное тепло Хагрида, чувство дома и безусловную любовь к своим ученикам и волшебным созданиям. Даже когда мы были детьми, Робби всегда относился ко мне и моим коллегам, как к равным профессионалам. Знаете, такое отношение, которое вселяет уверенность и чувство единения. Спасибо за весь этот смех. Скучаю по тебе, Робби. Посылаю лучи любови вашей семье. Покойся с миром

Моё сердце разбилось, когда я узнал, что Робби ушёл. Никогда не забуду запах сигар и театрального клея для бороды — чудесное сочетание. Никто другой на этой планете не смог бы так сыграть Хагрида, только Робби. Точно, как Хагрид в книгах и фильмах, Робби был и в жизни — тёплый, отзывчивый и весёлый. Человек с огромным сердцем, который продолжал присматривать за нами даже десятилетия спустя. Посылаю любовь его семье. Увидимся на другой стороне, Бобстер.

На сегодняшний день из жизни ушло уже пятнадцать актеров, сыгравших в серии фильмов о "Гарри Поттере". К сожалению, 14 октября этот список пополнился еще одним талантливым артистом. В прошлую пятницу не стало Робби Колтрейна, который на протяжении всей серии играл Рубеуса Хагрида - доброго полувеликана, хранителя ключей и лесника в школе "Хогвартс". Он умер в больнице в городке Ларберт в Шотландии на 73-м году жизни. Последние два года он проходил лечение от остеоартрита. Для всех фанатов "Поттерианы" и коллег актера эта новость стала настоящим ударом. Давайте посмотрим, как на это печальное известие отреагировали его друзья и поклонники.Всем нам актёр наиболее известен по роли Рубеуса Хагрида из фильмов о Гарри Поттере. Также Робби снимался в таких фильмах, как «Из ада», «Ван Хельсинг», «Двенадцать друзей Оушена», «Сокровище нации». Робби Колтрейн снимался и в знаменитых фильмах о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз», «И целого мира мало». В общей сложности Робби снялся в 147 фильмах.Вот как отреагировала на это печальное известие писательница Джоанн РоулингСвоё заявление Дэниел сделал заявление для CNN через своего представителя:Слова скорби Тома Фелтона, сыгравшего Драко МалфояО добродушном великане вспомнила и Бонни Райт, она же Джинни УизлиРуперт Гринт, известный как Рон Уизли, не остался в стороне и выразил соболезнования на своей странице в соцсетиФанаты поттерианы и самого Робби Колтрейна бурно отреагировали в сети на новость о его смерти. Желая почтить память любимого актёра, люди стали посвящать ему трогательные арты. И вот некоторые из них.