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"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна (16 фото + видео)

Робби КолтрейнНа сегодняшний день из жизни ушло уже пятнадцать актеров, сыгравших в серии фильмов о "Гарри Поттере". К сожалению, 14 октября этот список пополнился еще одним талантливым артистом. В прошлую пятницу не стало Робби Колтрейна, который на протяжении всей серии играл Рубеуса Хагрида - доброго полувеликана, хранителя ключей и лесника в школе "Хогвартс". Он умер в больнице в городке Ларберт в Шотландии на 73-м году жизни. Последние два года он проходил лечение от остеоартрита. Для всех фанатов "Поттерианы" и коллег актера эта новость стала настоящим ударом. Давайте посмотрим, как на это печальное известие отреагировали его друзья и поклонники.

Всем нам актёр наиболее известен по роли Рубеуса Хагрида из фильмов о Гарри Поттере. Также Робби снимался в таких фильмах, как «Из ада», «Ван Хельсинг», «Двенадцать друзей Оушена», «Сокровище нации». Робби Колтрейн снимался и в знаменитых фильмах о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз», «И целого мира мало». В общей сложности Робби снялся в 147 фильмах.


Вот как отреагировала на это печальное известие писательница Джоанн Роулинг

Вот как отреагировала на это печальное известие писательница Джоанн Роулинг
Своё заявление Дэниел сделал заявление для CNN через своего представителя:

Робби был одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал, мы постоянно смеялись. Особенно приятны воспоминания о том, как он поддерживал нас на съёмках «Узника Азкабана», когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида: он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать наш боевой дух. Мне очень повезло, что я работал с ним, и очень грустно, что его больше нет. Он был невероятным актером и прекрасным человеком.


Своё заявление Дэниел сделал заявление для CNN через своего представителя
Слова скорби Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя

Одно из самых приятных воспоминаний о «Гарри Поттере» — это ночная съемка первого фильма в Запретном лесу. Мне было 12. Робби заботился и присматривал за всеми вокруг него. Без усилий. И всех смешил. Без усилий. Он был огромным дружелюбным гигантом на экране и таким же в реальной жизни. Люблю тебя, друг — спасибо тебе за всё…


Слова скорби Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя
О добродушном великане вспомнила и Бонни Райт, она же Джинни Уизли

Моё сердце разбито смертью Робби Колтрейна. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби блестяще изобразил душевное тепло Хагрида, чувство дома и безусловную любовь к своим ученикам и волшебным созданиям. Даже когда мы были детьми, Робби всегда относился ко мне и моим коллегам, как к равным профессионалам. Знаете, такое отношение, которое вселяет уверенность и чувство единения. Спасибо за весь этот смех. Скучаю по тебе, Робби. Посылаю лучи любови вашей семье. Покойся с миром


О добродушном великане вспомнила и Бонни Райт, она же Джинни Уизли
Руперт Гринт, известный как Рон Уизли, не остался в стороне и выразил соболезнования на своей странице в соцсети

Моё сердце разбилось, когда я узнал, что Робби ушёл. Никогда не забуду запах сигар и театрального клея для бороды — чудесное сочетание. Никто другой на этой планете не смог бы так сыграть Хагрида, только Робби. Точно, как Хагрид в книгах и фильмах, Робби был и в жизни — тёплый, отзывчивый и весёлый. Человек с огромным сердцем, который продолжал присматривать за нами даже десятилетия спустя. Посылаю любовь его семье. Увидимся на другой стороне, Бобстер.


Руперт Гринт, известный как Рон Уизли, не остался в стороне и выразил соболезнования на своей странице в соцсети
Фанаты поттерианы и самого Робби Колтрейна бурно отреагировали в сети на новость о его смерти. Желая почтить память любимого актёра, люди стали посвящать ему трогательные арты. И вот некоторые из них.

"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна
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По материалам: триникси

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"Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид": как отреагировали на смерть актера Робби Колтрейна (16 фото + видео)
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