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ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

ИРИ объявил победителей конкурса национального контентаИнститут развития интернета объявил победителей конкурса национального контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде и назвал имена победителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ИРИ.

Поддержку получат более 177 разноформатных проектов, среди которых есть художественные и документальные сериалы и шоу, спецпроекты в СМИ и блогосфере, мультиформатный контент и видеоигры.

Рассказывая о представленных на конкурсе работах, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский указал, что в состязании участвовало множество достойных проектов как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных уголков страны. «На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу», — заявил он.

В категории «Аудиовизуальный контент» эксперты ИРИ отметили 72 проекта. Так, в число победителей вошли игровые сериалы и шоу, анимационные сериалы и документальные проекты, такие как «Карполь. 85», «Нефть», «Технолайк», «Саров», «Министерство всего хорошего» и другие.

В блогосфере внимание специалистов ИРИ привлек внимание 41 проект. Поддержку заслужили документальный проект «Демократизация народов», игровой сериал с участием блогеров «Зумеры», аудиоспектакли о мировых и российских исторических событиях «Аудиодрамы», серия видеороликов «Политолог на вырост», и другие.

В разделе «Игры и ПО» отличились 14 проектов, в том числе «Полезные игры», «Магия знаний: История России» и «здоровьедетей.рф».

Среди мультиформатных проектов в ИРИ выделили 44 работы, среди спецпроектов в СМИ — 6. Интерес вызвали такие проекты как «Русский стиль» о русском дизайне, «Толк. Быть ученой» об открытиях, новых разработках и трендах в науке, «Доброволец» о волонтерах на Донбассе и «Кинокарта России».

Ранее в АНО «ИРИ» сообщили о планах провести конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента. Уточнялось, что средства будут распределяться на грантовой основе: победители получат стопроцентное авансирование и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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