. Ирина Пегова поделилась кадрами забавной фотосессии
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Ирина Пегова поделилась кадрами забавной фотосессии

Ирина Пегова поделилась кадрами забавной фотосессии
Актриса Ирина Пегова после снимков в естественном виде решила показать себя при полном параде. Ирина Пегова в 44 года не стесняется выглядеть естественно. Артистка не раз появлялась перед фанатами без макияжа и прически и неизменно вызывала поток комплиментов в свой адрес. А уж участие в профессиональной фотосессии всегда имеет оглушительный успех. На свежих фото Ирина предстала в образе эффектной соблазнительницы. Она сделала макияж, подчеркнувший ее природную красоту, завила волосы в мелкие кудри, чтобы они казались пышной львиной гривой. Артистка накинула пальто так, словно под ним совсем ничего нет! Это и вызвало эмоциональную реакцию у фанатов.
«Какая роскошная!», «Ирина, ты супер!», «Ирина — пример того, что в женщине важна уверенность, а не вес и возраст! Вы невероятная!» — заверили поклонники. К слову, Пегова не раз сидела на всевозможных диетах. Однако вес со временем снова возвращался. Последняя диета звезды оказалась самой эффективной. А все потому, что актриса выработала свою систему правил питания.
Например, одно из них — порция еды не должна по объему превышать размер собственного кулака. А еще артистка отказалась от чаепитий на время диеты и стала есть фрукты исключительно на завтрак, перенеся употребление мяса на время ужина. Ирина считает, что так калории не отложатся на талии и бедрах.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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Ирина Пегова поделилась кадрами забавной фотосессии
Ирина Пегова поделилась кадрами забавной фотосессии

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