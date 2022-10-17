. Исполнительница роли Белоснежки пообещала свежий взгляд на героиню

Вадим Карасев

Актриса Рэйчел Зеглер пообещала, что в ремейке покажут свежий взгляд на героиню

Исполнительница роли Рэйчел Зеглер Белоснежки пообещала в ремейке с ее участием свежий взгляд на диснеевскую героиню. Об этом сообщает Vanity Fair.

«Этому мультфильму 85 лет, и наша версия представляет из себя обновленную историю о молодой женщине, чьи интересы выходят за рамки мышления "Когда-нибудь у меня появится принц"», — сказала актриса.

Режиссером ремейка «Белоснежки» выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная». Продюсером проекта станет троекратный номинант на «Оскар» Марк Платт («Ла-Ла Ленд»).

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, впервые был представлен на большом экране в 1938 году. Он стал первым анимационным проектом Уолта Диснея, принесшим студии огромный успех.

Ранее актер Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», раскритиковал новую киноадаптацию мультфильма Disney «Белоснежка и семь гномов». По словам актера, прогрессивные взгляды при выборе смуглой актрисы на главную роль не имеют значения, если гномы продолжат олицетворять стереотипы о людях, страдающих дварфизмом.