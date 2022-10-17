. Экс-редактор Первого канала покинула Россию после побега из-под ареста
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Экс-редактор Первого канала покинула Россию после побега из-под ареста

Экс-редактор Первого канала покинула Россию после побега из-под арестаОбъявленная в розыск экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова уехала из РоссииСюжетСпециальная военная операция на Украине

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова покинула Россию после того, как сбежала из-под домашнего ареста, к которому была приговорена в качестве меры пресечения по делу о дискредитации российской армии. Об этом РИА Новости сообщил адвокат бывшей сотрудницы телеканала Дмитрий Захватов.

По словам адвоката, Овсянникова уехала «в одну из европейских стран», где сейчас находится под защитой. Он отметил, что его подзащитная «вынужденно покинула Россию». До этого МВД России объявило Овсянникову в розыск.

В августе Басманный суд Москвы отправил журналистку под домашний арест до 9 октября. Экс-редактор обвиняется по статье о распространении фейков про Вооруженный силы России. Однако позже бывший муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста вместе с их общей 11-летней дочерью.

Бывшему редактору Первого канала предъявили обвинение по статье о фейках про ВС РФ из-за одиночного пикета. До этого ее несколько раз штрафовали. 14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить специальную военную операцию России на Украине, за что ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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