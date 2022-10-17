Каким знакам зодиака эмиграция идет на пользу? Прогноз от Кажетты Ахметжановой
Пожалуй, любой человек может извлечь пользу из жизни за границей, есть определенные знаки зодиака, которые лучше других преуспевают, когда исследуют ситуацию вдали от своей зоны комфорта.
Для некоторых людей жизнь в одном месте кажется скучной и даже гнетущей. О тех, кто предпочитает перемены, рассказала звезда «Биты экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Овен: вам нужны приключения и спонтанность
У вас очень много энергии и страсти к жизни. Вы живете ради новых впечатлений и постоянного выброса адреналина. Вы, вероятно, первый человек, который решит переехать и начать новую жизнь прямо сейчас. В то время, как другие могут быстро затосковать по дому или жаждать привычной жизни, вы процветаете, когда оказываетесь в новой ситуации. По вашему мнению, повороты и перемены делают жизнь интересной. Наверняка у вас на уме много направлений, когда речь заходит о жизни за границей, и все они вас по своему захватывают.
Стрелец: вы цените культурный обмен и изучение нового
Нет ничего, что вы любите больше, чем знакомства с новыми людьми и погружение в другую культуру. Вы преуспеваете, когда привыкаете к новой и экзотической среде. Для вас не существует слишком сильных культурных различий и слишком странных блюд, которые вы бы не попробовали. Вам нравится осознавать, насколько разнообразен этот мир, а жизнь за границей — это, вероятно, то, о чем вы мечтали всю свою жизнь. Жизнь за границей создана для вас, вы должны были когда-нибудь попробовать.
Водолей: вы расцветаете, когда встречаете новых людей
Если бы вы могли, вы бы подружились со всеми людьми на Земле и стали бы предвестником мира во всем мире, не так ли? Вам нравится иметь широкий круг друзей, в который входят люди, живущие по всей этой большой голубой планете. Что может быть лучше для вас, чем жить за границей, чтобы завести новых друзей и расширить свое представление об обществе? Вы менее всего склонны к осуждению, когда речь заходит о людях, которые отличаются от тех, к кому вы привыкли. Это делает вас лучшим человеком для того, чтобы способствовать новым и захватывающим дружеским отношениям в новых и захватывающих местах.
Рыбы: вы живете, чтобы удивляться новому
Вы мечтаете о новых красивых местах с тех пор, как себя помните, правда? С самого детства вы добавляли экзотические точки на карте мира в свой список желаний. Вы испытываете ни с чем не сравнимое чувство, когда посещаете новое место. Вы видите перед собой новые возможности и это чувство захватывает. Когда вы живете за границей, это чувство никогда не устаревает. Вы обладаете достаточным воображением, чувствительностью и интеллектом, чтобы переехать в новое место.