. Камни, металл и символы в украшениях, которые лечат от сглаза и притягивают деньги

Наши предки носили изделия из драгоценных металлов и камней не только для красоты, но и с целью защитить себя от негативных энергий и притянуть удачу. Сегодня многие стараются следовать этим традициям и выбирают украшения в соответствии с их истинным предназначением.

Драгоценные металлы

Золото

Считается, что золото является своеобразным щитом, закрывающим своего хозяина от взгляда недоброжелателей. Любое изделие из него, посылая лучи навстречу недоброму взгляду человека, ослабляет его концентрацию или отводит его взгляд в сторону, защищая таким образом своего хозяина от негативной энергии. Поэтому на востоке маленьким девочкам очень рано прокалывают уши, заставляя носить золотые серьги.





Взрослым людям рекомендуется носить золотые украшения, как защиту от негативной энергии, на груди, в районе третьей чакры. Там они образуют защитное поле практически для всего тела.

Серебро

С незапамятных времен люди ценили серебро, которое так же, как и золото, считали благородным металлом. Нашим дальним предкам было известно, что он обладает не только защитными, но и целебными свойствами. Изделия из серебра оказывают антибактериальный эффект, ионы белого металла подавляют действие болезнетворных бактерий и грибков.

Кроме того, серебряные украшения использовали от сглаза, порчи и приворота. Известно, что в случае наведения порчи, серебро, которое человек носит на своем теле, темнеет.

Серебрянные украшения в большинстве случаев предпочитают мужчины. В качестве оберега они часто носят печатку или цепочку с крестиком.

Камни

Агат

Магические свойства агата были известны нашим предкам еще в глубокой древности. Этот камень имеет много разновидностей, и каждая отличается своими магическими свойствами. Самыми сильными защитными качествами обладает черный агат. Зеленый действует успокаивающе, синий защищает от злых людей, розовый притягивает деньги и удачу.





Бирюза

Бирюза считается камнем любви и семейного очага. Он способствует благополучию в семье, защищает своего владельца от негативного воздействия. Бирюза способна менять цвет в зависимости от состояния здоровья своего владельца, поэтому украшения с этим камнем издавна использовали в качестве оберегов от болезней и сглаза.

Малахит

Малахит считается камнем удачи, привлекающим денежные потоки к своему владельцу. Его в качестве талисмана предпочитают деловые люди, бизнесмены.

Авантюрин

Авантюрин обладает уникальным мерцающим свечением и помогает избавиться от негативных мыслей. Этот камень всегда использовали маги и экстрасенсы, ценя его уникальные магические способности. Зеленый авантюрин считается камнем возможностей, которые он несет своему владельцу.

Символы

Украшения с монетами

Согласно учению фэншуй, украшение, сделанное из монет, действует по принципу «подобное притягивается подобным». Такие украшения имеют давнюю историю. Удивительно, но даже одна монетка, используемая в качестве талисмана, способна привлечь удачу и финансовое благополучие.





Назар

Каждый, кто бывал в Турции, знает что такое назар. Это необычные амулеты в виде синих глаз, которые развешены там повсюду: в домах, учреждениях, торговых точках. Такие «глаза» используются в качестве украшений. Люди верят, что сила этого талисмана в том, что любой негативный поток энергии он принимает на себя, защищая тем самым своего владельца.

Хамса

Хамса — символ открытой ладони или, как его называют мусульмане, «рука Фатимы». Он используется в качестве защитного амулета в восточных культурах с давних времен. Имея небольшую подвеску с магическим символом, можно рассчитывать на защиту от злых сил и недоброжелателей.