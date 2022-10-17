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Канье Уэст купит популярную у сторонников Трампа соцсеть

Канье Уэст купит популярную у сторонников Трампа соцсетьКанье Уэст решил купить социальную сеть Parler, популярную у сторонников Дональда Трампа

Американский рэпер Канье Уэст решил купить популярную у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа социальную сеть Parler. Об этом сообщается на официальном сайте компании Parlement Technologies, которой принадлежит соцсеть.

«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться в том, что у нас есть право на свободное самовыражение», — прокомментировал приобретение соцсети музыкант.

Пока стороны заключили принципиальное соглашение, согласно которому окончательное соглашение о покупке будет заключено в четвертом квартале 2022 года, сообщила компания.

9 октября сообщалось, что аккаунт Уэста заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за антисемитский пост. После этого рэпер вернулся в социальную сеть Twitter, где не публиковал посты с 2020 года. Позже его аккаунт в Twitter также был заблокирован.

Parler — сервис для микроблогинга, запущенный в 2018 году. Соцсеть позиционируется как более свободная альтернатива Twitter. Особую популярность приобрела у консерваторов и сторонников Дональда Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter.

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По материалам: lenta.ru

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