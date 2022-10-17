. Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр

Вадим Карасев





Издательство Konami объявило о планах провести трансляцию, связанную с франшизой Silent Hill. Шоу пройдет с 19 на 20 октября, то есть уже на этой неделе, начнется в 00:00 по московскому времени.

Официально на данный момент нет информации о том, какие проекты покажет Konami в рамках этого шоу. Но за последние несколько месяцев в сети появилось немало слухов о разных играх по серии Silent Hill, которые сейчас в разработке. Так, по слухам создается не менее 3 проектов:

Ремейк Silent Hill 2, который создает студия Bloober Team.Некая игра Silent Hill: The Short Message, которая недавно получила рейтинг в Корее.Полноценная следующая часть Silent Hill.

Игроки обратили внимание на новый логотип, который представлен на сайте серии Silent Hill с анонсом трансляции. Ожидается, что это и есть логотип новой игры серии.



