Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр
Сегодня, 09:15 Вадим Карасев
Издательство Konami объявило о планах провести трансляцию, связанную с франшизой Silent Hill. Шоу пройдет с 19 на 20 октября, то есть уже на этой неделе, начнется в 00:00 по московскому времени.
Официально на данный момент нет информации о том, какие проекты покажет Konami в рамках этого шоу. Но за последние несколько месяцев в сети появилось немало слухов о разных играх по серии Silent Hill, которые сейчас в разработке. Так, по слухам создается не менее 3 проектов:
Ремейк Silent Hill 2, который создает студия Bloober Team.
Некая игра Silent Hill: The Short Message, которая недавно получила рейтинг в Корее.
Полноценная следующая часть Silent Hill.
Игроки обратили внимание на новый логотип, который представлен на сайте серии Silent Hill с анонсом трансляции. Ожидается, что это и есть логотип новой игры серии.
По материалам: newxboxone