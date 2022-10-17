. Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр

Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр


Издательство Konami объявило о планах провести трансляцию, связанную с франшизой Silent Hill. Шоу пройдет с 19 на 20 октября, то есть уже на этой неделе, начнется в 00:00 по московскому времени.

Официально на данный момент нет информации о том, какие проекты покажет Konami в рамках этого шоу. Но за последние несколько месяцев в сети появилось немало слухов о разных играх по серии Silent Hill, которые сейчас в разработке. Так, по слухам создается не менее 3 проектов:



Ремейк Silent Hill 2, который создает студия Bloober Team.



Некая игра Silent Hill: The Short Message, которая недавно получила рейтинг в Корее.



Полноценная следующая часть Silent Hill.

Игроки обратили внимание на новый логотип, который представлен на сайте серии Silent Hill с анонсом трансляции. Ожидается, что это и есть логотип новой игры серии.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лев продолжит общаться, а Скорпион будет мстить: какие знаки зодиака никогда не простят измену и как будут на нее реагировать
Лев продолжит общаться, а Скорпион будет мстить: какие знаки зодиака
ЕС придумал временную альтернативу потолку цен на российский газ
ЕС придумал временную альтернативу потолку цен на российский газ
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Авторы Minecraft Legends анонсировали окно релиза — игра сразу будет в Game Pass
Авторы Minecraft Legends анонсировали окно релиза — игра сразу будет
Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити «Наследники и самозванцы»
Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити
Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр
Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается
Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом The Neighbourhood
Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом The Neighbourhood
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)
"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они
На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт", воюя "с армией НАТО"
На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт",
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Топ на сегодня

Xbox Series S виновата, что Gotham Knights будет работать в 30 FPS, сообщил разработчик
Xbox Series S виновата, что Gotham Knights будет работать в 30 FPS,
Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть осторожными и предусмотрительными
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть
В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина
В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления
Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации
Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при

Еще по теме

В Петербурге Комендантский проспект из-за прорыва трубы превратился в Silent Hill
Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
Нефтегазовая RSP Permian покупает работающую в Техасе Silver Hill Energy
Группа Cypress Hill приедет в Москву