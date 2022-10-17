. Кто родился 17 октября

Ирина Анатольевна Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы. Работала в органах прокуратуры Камчатской области, пройдя путь от стажера до старшего помощника прокурора области. Являлась депутатом Совета народных депутатов Камчатской области.

Избиралась депутатом Государственной Думу РФ V, VI и VII созывов. В Думе V созыва была заместителем председателя думских комитетов по делам Федерации и региональной политике, а также по конституционному законодательству и государственному строительству. В Госдуме VI созыва возглавляла комитет по безопасности и противодействию коррупции, в Госдуме VII созыва Ирина Яровая являлась заместителем председателя нижней палаты парламента.

Дмитрий Анатольевич Белик (53 года), член Комитета Государственной Думы по международным делам. Занимался предпринимательской деятельностью. Неоднократно избирался депутатом городского совета Севастополя. Возглавлял Севастопольский координационный совет организаций российских соотечественников.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:

Дмитрий Сергеевич Песков (55 лет), заместитель Руководителя Администрации Президента — пресс-секретарь Президента РФ. Работал в системе Министерства иностранных дел СССР, а затем РФ. В 2000 году перешел на работу в Администрацию Президента РФ. Занимал должности начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника Управления пресс-службы Президента РФ, затем заместителя, первого заместителя пресс-секретаря главы государства.

Был пресс-секретарем председателя Правительства РФ Владимира Путина и одновременно занимал должность заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ.

21 мая 2012 года был назначен заместителем Руководителя Администрации Президента — пресс-секретарём Президента РФ.

Дмитрий Михайлович Кириллов (45 лет), руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Работал в ФГУП «Росгипролес», Федеральном агентстве лесного хозяйства по г. Москве, в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В феврале 2019 года был назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов.

Виктор Викторович Третьяков (76 лет), российский скрипач. Народный артист СССР. Музыкант с неизменным успехом выступает по всему миру и как солист, и в ансамбле со многими выдающимися дирижерами и музыкантами. В его репертуаре скрипичные концерты XIX века (Бетховен, Мендельсон, Брамс, Чайковский и др.), интерпретации произведений ХХ века.

В 1983-1990 годах скрипач занимал пост художественного руководителя и главного дирижера Государственного камерного оркестра СССР.

Виктор Викторович Третьяков является профессором Московской консерватории и Кельнской Высшей Школы музыки.

Анатолий Игнатьевич Приставкин (1931-2008), советский и российский писатель. Автор 25 книг, вышедших более чем в сорока странах мира. Самое известное произведение автора — повесть «Ночевала тучка золотая» — была переведена практически на все европейские языки.

Около 10 лет Анатолий Приставкин возглавлял Комиссию по помилованиям при Президенте РФ, а позднее был советником главы государства по вопросам помилования.

Исаак Маркович Халатников (1919 - 2021), советский и российский физик-теоретик. Академик Академии наук РФ. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации стал аспирантом Льва Ландау. Совместно со своим учителем создал теорию квантовых жидкостей, работал над созданием ядерного оружия.

В 1965 году учёный стал инициатором создания и первым директором Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.

Научная деятельность Исаака Халатникова охватывала практически все области современной теоретической физики — от теории сверхтекучести до квантовой теории поля и общей теории относительности.