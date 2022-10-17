. Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп по дате рождения

В цыганском гороскопе также имеется 12 созвездий. Главным его отличием является дата рождения, которая может варьироваться в несколько дней.

Цыганский гороскоп для людей, рожденных в период с 21 января по 20 мая

Чаша (21 января — 19 февраля)

Представителям этого знака перед принятием решения необходимо всегда все анализировать. Они знают, что плохо, а что хорошо, и все время стремятся творить добро. Нередко они могут порассуждать на разные темы, а также оказывают помощь и поддержку в трудный момент времени. Из них выходят хорошие учителя, врачи и наставники. Среди них много креативных и творческих личностей, у которых замечательное чувство юмора.

Капюшон (20 февраля — 20 марта)

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются трудолюбием, поэтому им не страшна никакая работа. Для них нет такой задачи, которую бы они не смогли выполнить. Если им будет нужно, то они готовы начать жизнь с чистого листа. Близкие люди могут смело доверять им свои секреты.





Кинжал (21 марта — 20 апреля)

Представители созвездия Кинжал — энергичные и целеустремленные люди. Они знают, что хотят от этой жизни и четко следуют цели. Результата они могут достичь любой ценой, даже если придется проявить агрессию по отношению к окружающим. Иногда эти люди могут нахамить или некорректно высказаться, но, несмотря на это, из них выходят отменные бизнесмены.

Венок (21 апреля — 20 мая)

Рожденные под этим созвездием — настоящие эстеты и ценители прекрасного. Многие их них легко добиваются творческого успеха. Им важно всегда находиться в центре внимания и слышать приятные комплименты. Большинство из них достойны похвалы, потому что могут быть искренними и добрыми.

Цыганский гороскоп для людей, рожденных в период с 21 мая по 22 сентября

Подсвечник (21 мая — 20 июня)

Рожденные под этим созвездием нравятся окружающим. Они привлекают их своим вниманием, дружелюбием и обаянием. Эти люди легко находят общий язык со всеми, не зря их называют душой компании. Несмотря на общительность, в глубине души они могут быть скрытными и не расскажут всем о себе. Главным их достоинством является экономность, ведь они лучше всех умеют распоряжаться деньгами.





Колесо (21 июня — 21 июля)

Это ранимые и эмоциональные личности, которые привыкли все планировать, они не могут жить в хаосе. Из них получаются успешные бизнесмены. В дружбе и любви Представители этого знака верные, при этом семейные ценности у них всегда на первом месте. Ради любимого человека они готовы пойти на многое.

Звезда (22 июля — 22 августа)

Это яркие и интересные люди, которые любят быть в центре внимания. У них много друзей, потому что часто посещают разные мероприятия и вечеринки. В личной жизни они активны, а в семье — настоящие лидеры. Они стараются взять инициативу в свои руки, благодаря чему обретают счастье.

Колокол (23 августа — 22 сентября)





Это интеллигентные и сдержанные люди. С ними приятно общаться, потому что они могут поддержать любую беседу и всегда дадут дельный совет. Но о себе и уж тем более о своих проблемах они не привыкли говорить. Кроме того, они настоящие трудоголики и знают, как зарабатывать деньги.

Цыганский гороскоп для людей, рожденных в период с 23 сентября по 20 января

Монета (23 сентября — 22 октября)

Представители этого созвездия позитивные и жизнерадостные. Многим может показаться, что они пребывают в хорошем настроении, но это не всегда так. Просто они не привыкли никому рассказывать о своих слабостях. У них с самого детства отменный вкус, причем во всем. У многих есть кулинарный дар.

Длинный кинжал (23 октября — 21 ноября)

Это сильные люди, которые знают, чего хотят, и всегда идут к поставленной цели несмотря ни на что. Благодаря своему упорству они могут добиваться больших высот и занимать высокую должность. В коллективе их считают лидерами и все прислушиваются к их мнению. Из них получатся хорошие предприниматели.

Топор (22 ноября — 21 декабря)





Это деятельные и энергичные люди, которые одновременно могут выполнять несколько задач. Их можно назвать авантюристами, которые не могут сидеть сложа руки и всегда куда-то влезают. Среди них много верных людей, они никогда не подставят.

Подкова (22 декабря — 20 января)

Они всегда стараются ставить перед собой какие-то цели и достигать их, иначе все вокруг может потерять для них смысл. Они любят пребывать в эпицентре всех событий. Для них важны семейные ценности, при этом им нужна забота и поддержка близких людей