. Лариса Гузеева проиграла соседке в суде
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Лариса Гузеева проиграла соседке в суде

Лариса Гузеева проиграла соседке в суде
Ведущая Лариса Гузеева теперь должна кругленькую сумму. В начале месяца страховая компания подала на Ларису Гузееву в суд. Дело в том, что актрисе сделали ремонт с нарушениями, и из-за этого пострадала соседка. Несколько недель назад жительница по дому заметила трещины на стенах в новой квартире. Женщина без раздумий предъявила претензии Ларисе Гузеевой, так как та недавно сделала ремонт. Сообщается, что строители, которых нанимала артистка, провели работы с нарушениями. Страховая компания потребовала от Гузеевой 100 тысяч рублей за моральный вред и материальный ущерб. Сегодня состоялся суд, где стороны пришли к мирному соглашению. Ведущая шоу «Давай поженимся!» согласилась выплатить пострадавшей компенсацию.
«Суд решил исковые требования «Сбербанк страхование» удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 82 тысячи рублей, а также расходы по уплате госпошлины две тысячи 660 рублей», — уточнил источник, сообщает «РЕН ТВ». К слову, переезд в новую квартиру доставил Гузеевой больше хлопот, чем радости. Не только с соседкой актрисе пришлось поспорить, но и с производителем мебели, который обставлял апартаменты. 63-летняя ведущая обратилась в студию интерьеров и мебели Елены Лебедевой, заплатила огромную сумму, но качеством осталась недовольна. Через суд Лариса Андреевна потребовала вернуть все деньги, и юстиция встала на ее сторону. «Принято решение взыскать в пользу Гузеевой Л.А. и Бухарова И.О. два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей», — комментировали в пресс-службе Останкинского суда.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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