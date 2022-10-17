. Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
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Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером

Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Певица Лена Катина вышла замуж за миллионера. Артистка и Дмитрий Спиридонов поженились 16 июня. В их союзе царит полная гармония, они вместе строят не только планы, но и новый дом. Однако до свадьбы были и разговоры о супружеском соглашении. Отношения певицы и Дмитрия Спиридонова прошли испытание на прочность. Весной бизнесмен вновь пережил рак щитовидной железы. Отметим, с 2014 года он находился в ремиссии. Артистка поддержала возлюбленного в трудный момент, а когда болезнь отступила, они поженились. Теперь молодожены делают ремонт в новом трехэтажном доме. Жилплощадь оформлена на Дмитрия. Экс-солистке группы t.A.T.u. неважно, кто является владельцем недвижимости.
Супруги доверяют друг другу и, хотя были разговоры о брачном договоре, они его так и не заключили. «В этом случае Дима проигрывает больше, чем я», — уверяет вокалистка. В свою очередь предприниматель считает, что контракт им совсем не нужен, ведь разводиться с избранницей он не планирует. «Было обсуждение брачного договора, я забил на него. Сказал: «Если тебе надо, — делай, пожалуйста. Меня это не интересует», — поделился Спиридонов. Напомним, Спиридонов познакомился с Катиной, когда пригласил ее выступить на свой день рождения в прошлом году. Мужчина сразу же влюбился в певицу, Лена ответила взаимностью — так начался их роман. Сильные чувства подтолкнули пару к серьезному шагу и они решили пойти в загс. Семилетний сын певицы, рожденный в браке с рок-музыкантом Сашо Кузманович, сразу принял нового избранника мамы. «У них полная любовь и взаимопонимание. Они прекрасно общаются. Сашка прям как-то к нему проникся. Когда я на гастролях, Дима часто его вывозит то в музеи, то в военные театры», — рассказала 38-летняя исполнительница в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.  
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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