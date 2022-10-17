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Лев продолжит общаться, а Скорпион будет мстить: какие знаки зодиака никогда не простят измену и как будут на нее реагировать

Лев продолжит общаться, а Скорпион будет мстить: какие знаки зодиака никогда не простят измену и как будут на нее реагировать

Измена — это всегда трагедия в жизни близких людей, и не каждый может ее простить. Среди всех знаков зодиака самыми непримиримыми к факту измены партнера считаются Овны, Тельцы, Львы и Скорпионы. Те, кто связывают свою жизнь с представителями этих знаков, должны об этом всегда помнить.

Овен


Эмоциональный и темпераментный Овен может сколько угодно рассуждать о свободе личности и проповедовать ни к чему не обязывающие отношения, но на деле он исключительно остро реагирует на измену и никогда ее не прощает. Дело в том, что представители этого знака, действительно, могут строить свободные отношения и принимать партнера таким, какой он есть, но ровно до тех пор, пока не встретят того, единственного, с кем захотят навсегда связать свою жизнь. Тогда Овен становится образцом верности и того же ждет от своего партнера. В данном случае измена воспринимается им, как предательство, которое он никогда не сможет простить и забыть. Реакция Овна может быть резкой — с криками, истериками, и битьем посуды, но успокоившись, он никогда не пойдет на перемирие, а отпустит партнера в «свободное плавание», с просьбой никогда не попадаться ему на глаза.

Телец


Мягкие и домашние Тельцы, окружающие своего близкого человека заботой и вниманием, могут мгновенно превратиться в разъяренного быка, если узнают о его измене. Это единственное, чего никогда не сможет простить представитель этого знака зодиака. Телец миролюбив и добродушен, дома он хороший хозяин и преданный супруг. Он строит свой семейный очаг с любовью и открытым сердцем, стараясь, чтобы его близкий человек ни в чем не нуждался. Ради этого он готов свернуть горы. Единственное, что Телец требует взамен — верности и любви, поэтому измена станет для него настоящим ударом в самое сердце. Телец не будет устраивать выяснений отношений, он просто раз и навсегда вычеркнет близкого человека из своей жизни, никому не показывая, что у него на душе.

Лев


Львы, в отличие от других знаков зодиака, спокойно реагируют на измену. Они не будут устраивать истерик, они не станут демонстративно объявлять о разрыве отношений. Скорее всего, наоборот, предложат вам остаться друзьями и продолжат непринужденно общаться. Но с этого момента вы почувствуете, что ваш Лев уже не с вами. Дело в том, что представители этого знака рождаются с уверенностью, что мир вращается вокруг них. Ими должны все восхищаться, у них должно быть все лучшее, рядом с ними должен быть идеальный партнер, которым Лев может гордиться. Если происходит разрыв этого шаблона, Лев немедленно все исправляет. Причем, будьте уверенны, замена вам найдется достаточно быстро.

Скорпион


Скорпион — самый загадочный и скрытный знак зодиака, никто не знает, что у него на душе. Он мнителен и часто уверен в том, что все друг другу изменяют, хотя никогда не показывает вида. Он предпочитает жить так, что все хорошо, пока он не знает обратного. Изменить Скорпиону — это подписать себе смертный приговор, или во всяком случае, надолго лишить себя душевного покоя. Скорпионы мстительны и злопамятны, они не прощают нанесенные им обиды, а измену воспринимают, как невероятное коварство со стороны близкого человека. Поэтому их месть будет хладнокровной и изощренной. Вам предстоит столкнуться с моральным насилием, интригами и множеством различных неприятностей, пока Скорпион не оставит вас в покое.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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