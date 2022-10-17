. Лунный день сегодня 17 октября 2022 года
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Лунный день сегодня 17 октября 2022 года

Лунный день сегодня 17 октября 2022 года

Переменчивая лунная энергетика может нарушить наши с вами планы, поэтому ежедневные советы астрологов крайне полезны для тех, кто хочет оставаться на плаву в любой ситуации. С лунным календарем проще планировать дела и находить путь к успеху.


17 октября — прекрасный день в плане энергетики. Сегодня можно преуспеть в любой сфере. Луны обеспечивает прилив оптимизма и любви к жизни, а значит, в этот понедельник можно заключать важные сделки, принимать ответственные решения, а также посвящать время саморазвитию. Аффирмации для удачного начала недели еще больше увеличат ваши шансы на успех.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Рака. Убывающая Луна великолепно сочетается с пребыванием в таком Водном Знаке, так что сегодняшний день можно смело назвать удачным для семейных посиделок, общения. В работе тоже нас будут ожидать некоторые приятные сюрпризы.

Магнитные бури 17 октября: метеорологи не прогнозируют появления магнитной бури.

Что принесет удачу сегодня


общение и знакомства;
позитивный настрой;
денежные операции;
творчество;
романтика и флирт.

Что отпугнет успех в этот день


лень;
конфликты;
невнимательность.

Домашние дела по лунному календарю

В этот понедельник астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заниматься любыми домашними делами. Просто следите за тем, чтобы это не вызывало у вас раздражения и не отнимало время, которое вы хотите посвятить чему-то другому. В эти сутки можно начать подготовку к ремонту, строительству или переезду. Это удачный день для перестановки мебели, обновления интерьера. Все это принесет массу положительных эмоций и поможет улучшить энергетику пространства, подготовившись к ухудшению энергетики Венеры, которое произойдет в конце недели.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник


Энергетика Луны не будет требовать от нас смелых решений в плане образа. Сегодня можно выбирать как яркую одежду, так и отдавать предпочтение чему-то более сдержанному. Любые оттенки оранжевого и синего принесут большую удачу. Внешний вид можно строить и при помощи строгих цветов типа серого или черного.

Прекрасным талисманами станут камни и минералы, являющиеся проводниками энергии. Они поспособствуют привлечению успеха, а также помогут привлечь удачу и обрести мотивацию практически в любом деле.

Финансы и работа в 22 лунный день

Сегодня благоприятный для финансовой и рабочей активности день, поэтому откладывать решение серьезных вопросов на потом точно не стоит. Энергетика Луны наделит нас с вами сильной энергией, поэтому в течение рабочего дня можно преуспеть во многих делах.


Удачными будут финансовые сделки, особенно если речь идет о покупке жилья или приобретении участка земли. Без особых проблем пройдут и сделки в сфере бизнеса, подписание всевозможных договоров. При желании сегодня можно даже сменить работу. Астрологи рекомендуют составить список дел на день, чтобы исключить грамотно распределить время и силы для выполнения задуманного.

Любовь и общение 17 октября

Влияние убывающей Луны в Раке позитивно сказывается на взаимоотношениях в парах, поэтому понедельник для совместных дел и важных бесед. Это хороший день для романтических встреч и знакомств. Тем, кто ищет свою половинку, можно попробовать посетить людное место или зарегистрироваться на сайте знакомств.

В отношениях партнерам стоит уделить время друг другу: устроить романтический ужин или провести время в близком семейном кругу. Деловые и дружеские отношения, построенные на взаимном уважении, принесут лишь позитивные эмоции. Астрологи рекомендуют держаться в стороне от тех, кто провоцирует скандалы и конфликты.


Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня нас с вами ждет прекрасное настроение. Тонус организма проще всего поддержать при помощи прогулок на свежем воздухе. Общение с близкими людьми и друзьями будет прекрасным завершением дня. При желании можно, наоборот, провести вечер в уединении, если в течении дня вы слишком много взаимодействовали с окружающими.

Это благоприятный момент для избавления от всего, что мешает продвигаться к счастью. Астрологи советуют смело оставлять прошлое за спиной и искать новые источники позитива. Все это поможет обрести правильное расположение духа.

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По материалам: dailyhoro.ru

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