Медведев назвал опрометчивым шагом планы Израиля по поставке Украине оружия
Высказывая намерения поставлять вооружение Украине, Израиль совершает очень опрометчивый шаг. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Накануне министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости начать оказывать военную поддержку Украине. С таким предложением он выступил после публикации газетой The Washington Post материала о том, что Иран якобы может поставить России баллистические ракеты.
«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими», достаточно взглянуть на «символику их современных прихвостней». «Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…», — заключил зампред Совбеза РФ.