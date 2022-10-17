. Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС

Вадим Карасев

Если страны Евросоюза введут ограничение цен на российский газ, Москва перестанет поставлять топливо, поскольку эти действия ЕС нарушат условия контрактов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечет за собой прекращение поставок".

Ранее Миллер описал идею введения потолка цен на российский газ словами песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь скрипучая". Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет и быть не может никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению. "Поэтому "ледяной потолок" - это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры", - сказал Миллер.

Перед этим премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Евросоюз может остаться вовсе без энергии, если потолок цены на российский газ все-таки будет введен. Перед этим премьер Норвегии Йонас Гар Стере уже предупреждал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что невозможно решить вопрос с дефицитом газа в Евросоюзе потолком цен.