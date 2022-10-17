. Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
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Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС

Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС

Если страны Евросоюза введут ограничение цен на российский газ, Москва перестанет поставлять топливо, поскольку эти действия ЕС нарушат условия контрактов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечет за собой прекращение поставок".

Ранее Миллер описал идею введения потолка цен на российский газ словами песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь скрипучая". Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет и быть не может никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению. "Поэтому "ледяной потолок" - это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры", - сказал Миллер.


Перед этим премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Евросоюз может остаться вовсе без энергии, если потолок цены на российский газ все-таки будет введен. Перед этим премьер Норвегии Йонас Гар Стере уже предупреждал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что невозможно решить вопрос с дефицитом газа в Евросоюзе потолком цен.

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По материалам: uposters.ru

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