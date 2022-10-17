. Мобилизованных хотят поддержать отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов
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Мобилизованных хотят поддержать отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов

Мобилизованных хотят поддержать отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов

Минфин России направил в Правительство проект постановления о мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. В числе предложенных мер — отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей, продление сроков представления в налоговые органы деклараций и других отчетных документов, приостановление сроков проведения ряда налоговых проверок, сообщается на сайте министерства.

Призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации проводится в России с 21 сентября. Она была объявлена в стране в соответствии с указом президента. Согласно документу, призвать в ходе частичной мобилизации планируется около 300 тысяч пребывающих в запасе граждан. По данным Минобороны, частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. 

Основные предлагаемые Минфином меры поддержки:


 продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Исключение составят НДФЛ, налог на прибыль организаций, торговый сбор, госпошлина, сбор за пользование объектами животного мира.
продление сроков представления налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Исключение — налоговые декларации по НДС.
на шесть месяцев увеличиваются предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.
на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации, приостанавливается вынесение решений о проведении уже назначенных выездных, в том числе повторных, налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 
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По материалам: pnp.ru

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