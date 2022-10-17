. Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа
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Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа

Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газаМолдавский министр Спыну рассказал о ежедневной закупке страной небольших партий газа

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну рассказал, что страна начала ежедневно закупать небольшие партии газа для того, чтобы пополнять хранилища, сообщает РИА Новости.

«Каждый день предприятие Energocom будет запускать тендер, чтобы купить небольшой объем газа, скорее всего, каждый день мы будем закупать немного. Мы хотим закупить газ сейчас, чтобы разместить его в хранилищах в Румынии и на Украине», — заявил он.

По его словам, власти страны уже объявили первый тендер. Также министр отметил, что Молдавия будет вынуждена закупать еще большие партии топлива к зиме в том случае, если «Газпром» примет решение прекратить поставки.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) опубликовала отчет о ситуации на европейском энергетическом рынке, исходя из которого отмечается, что в ряде стран Центральной и Западной Европы оптовые цены на электричество достигали рекордных значений в первом и втором квартале 2022 года. Средняя стоимость электроэнергии в Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Франции и Швейцарии в период пиковой нагрузки увеличилась на 229 процентов в сравнении с тем же периодом времени в 2021 году.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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