. На региональный этап "Премии Больших перемен" подано более 7 тыс. заявок

Вадим Карасев

Сегодня, 17 октября, в 87 регионах России, в том числе в ЛНР и ДНР, стартовал второй этап "Премии Больших перемен" Российского движения детей и молодежи (РДДМ), на которую поступило более 7 тыс. заявок в 10 номинациях.

Премия "Больших перемен" – первый проект в новейшей истории России, где главными участниками и судьями стали дети, их родители и педагоги. До 10 ноября народное жюри определит топ-1000 проектов, мест, цифровых сервисов, ТВ/радио-каналов, ТВ-шоу и других медиаплатформ для всестороннего и благополучного развития детей и молодежи. Следить за работой летучих команд своего региона можно будет в сообществе премии в социальной сети ВКонтакте.

«Свои предложения активно вносили не только школьники и студенты, мамы, папы и учителя, но и сами номинанты. Ведь премия – это "больше, чем" признание – это самое честное спасибо за искренний продукт для семей!», – отметил исполнительный директор АНО "Большая перемена" Валерий Моргуновский.

В состав летучих команд в различных уголках России вошли более тысячи человек. В каждой из команд – от 5 до 10 участников, среди которых – дети, их родители и педагоги. Летучие команды в своем регионе будут получать задание от регионального куратора и, в зависимости от формата работы номинанта, посетят его очно или ознакомятся с работой в онлайн.

В ноябре народное голосование выберет из тысячи отобранных летучими командами номинантов 200 проектов, которые получат знак качества "Премии Больших перемен": "Одобрено детьми, родителями, педагогами!" и смогут использовать его в продвижении своих инициатив.

Абсолютных победителей в каждой номинации определят признанные эксперты в различных областях по 10 тематическим номинациям. Награждение пройдет в декабре в Москве.