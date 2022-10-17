. На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт", воюя "с армией НАТО"

Вадим Карасев

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Newsweek, что Россия получает "драгоценный опыт", ведя боевые действия с "натовской армией". Она имеет в виду ВСУ, которые "воспитаны по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащены новейшей натовской техникой".

"Поверьте, их службы (российские спецслужбы - прим. ред.) накапливают информацию и данные, которые они получают. Так что они станут сильнее".

Стефанишина предостерегла западных политиков от "близорукости". Она считает, что чем больше колебаний "демократический мир" проявляет в принятии любых мер по привлечению Москвы к ответственности, тем сильнее становится Россия. На вопрос корреспондента о том, откажется ли киевский режим от мира, пока Москва представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила утвердительно.

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в конце сентября. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что «де-факто страна уже прошла свой путь в НАТО». Однако блок не примет Украину раньше завершения российской спецоперации, считают эксперты. Присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей только уменьшает вероятность скорого принятия Украины в альянс. Против вступления республики в НАТО выступали Франция, Германия. Эту позицию разделял и американский президент Джо Байден, опасаясь реакции Москвы.