. На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт", воюя "с армией НАТО"
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На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт", воюя "с армией НАТО"

На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт", воюя "с армией НАТО"

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Newsweek, что Россия получает "драгоценный опыт", ведя боевые действия с "натовской армией". Она имеет в виду ВСУ, которые "воспитаны по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащены новейшей натовской техникой".

"Поверьте, их службы (российские спецслужбы - прим. ред.) накапливают информацию и данные, которые они получают. Так что они станут сильнее".

Стефанишина предостерегла западных политиков от "близорукости". Она считает, что чем больше колебаний "демократический мир" проявляет в принятии любых мер по привлечению Москвы к ответственности, тем сильнее становится Россия. На вопрос корреспондента о том, откажется ли киевский режим от мира, пока Москва представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила утвердительно.


Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в конце сентября. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что «де-факто страна уже прошла свой путь в НАТО». Однако блок не примет Украину раньше завершения российской спецоперации, считают эксперты. Присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей только уменьшает вероятность скорого принятия Украины в альянс. Против вступления республики в НАТО выступали Франция, Германия. Эту позицию разделял и американский президент Джо Байден, опасаясь реакции Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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