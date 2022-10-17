. Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым

Вадим Карасев

Кажется, Иван Барзиков жить не может без разборок с женщинами. Сперва он заявил, что Мария Сайлова является неискренней и легкодоступной особой. После этого он решил «пройтись» по маме Клавдии Безверховой и её меркантильности. Естественно, терпеть подобное отношения Наталья не стала, поэтому разгорелся очередной конфликт. Безверхова несколько раз заявила, что Ваня — чмошник, который ездит на подержанном авто. По мнению женщины, он запугал всех участников Дом-2, всех высмеивает и думает, что он самый лучший. Но в один прекрасный день молодой человек Натальи покажет ему своё место.Также Наталья заявила, что его пара с Кристиной Бухынбалтэ ни о чем. Парень решил поспорить и заявил, что они интересны всей стране. Но Безверхова не растерялась и сообщила, что этот интерес вызван постоянными склоками и интригами. По словам Барзикова, Наталью ему жаль, ведь от мужчин ей нужны лишь деньги. Но женщина добавила, что внешность и образование тоже важны. Кто прав в этой ситуации?