. Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым

Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым

Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Иван Барзиков оскорбил Наталью Безверхову. В ответ на это она заявила, что он — чмошник на подержанном автомобиле. В итоге разгорелся очередной скандал. Кажется, Иван Барзиков жить не может без разборок с женщинами. Сперва он заявил, что Мария Сайлова является неискренней и легкодоступной особой. После этого он решил «пройтись» по маме Клавдии Безверховой и её меркантильности. Естественно, терпеть подобное отношения Наталья не стала, поэтому разгорелся очередной конфликт. Безверхова несколько раз заявила, что Ваня — чмошник, который ездит на подержанном авто. По мнению женщины, он запугал всех участников Дом-2, всех высмеивает и думает, что он самый лучший. Но в один прекрасный день молодой человек Натальи покажет ему своё место.

Также Наталья заявила, что его пара с Кристиной Бухынбалтэ ни о чем. Парень решил поспорить и заявил, что они интересны всей стране. Но Безверхова не растерялась и сообщила, что этот интерес вызван постоянными склоками и интригами. По словам Барзикова, Наталью ему жаль, ведь от мужчин ей нужны лишь деньги. Но женщина добавила, что внешность и образование тоже важны. Кто прав в этой ситуации?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом
Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с
Григорий Лепс решил завести еще детей
Григорий Лепс решил завести еще детей
Татьяна Брухунова показала Петросяна в церкви с сыном на руках
Татьяна Брухунова показала Петросяна в церкви с сыном на руках
Влад Топалов до сих пор возит старшего сына в коляске
Влад Топалов до сих пор возит старшего сына в коляске
Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One
Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том
Праздники недели с 17 по 24 октября 2022 года: что можно и что нельзя делать верующим
Праздники недели с 17 по 24 октября 2022 года: что можно и что нельзя
Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Лунный день сегодня 17 октября 2022 года
Лунный день сегодня 17 октября 2022 года
В Госдуме обсудят законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ
В Госдуме обсудят законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ
Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс
Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс
Акции Tesla обвалились
Акции Tesla обвалились
Камни, металл и символы в украшениях, которые лечат от сглаза и притягивают деньги
Камни, металл и символы в украшениях, которые лечат от сглаза и

Топ на сегодня

Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox
Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести

Еще по теме

Ваня Барзиков решил заняться похудением Кристины Бухынбалтэ
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
Бухынбалтэ делает всё для примирения с Иваном Барзиковым
Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну