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Названы главные покупатели украинского зерна

Названы главные покупатели украинского зернаРИА Новости: страны с развитой экономикой в июне-июле 2022 года купили 81% зерна с Украины

Главными покупателями украинского зерна в июне-июле 2022 года стали страны с развитой экономикой, на них пришелся 81 процент от всех поставок. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что объемы поставок в этот период снизились на 43 процента: на рынки было экспортировано продукции на 771 миллион долларов против 1,3 миллиарда годом ранее. При этом западные страны нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее.

Среди основных покупателей украинского зерна названы Румыния, Польша, Турция, Венгрия и Египет. В топ-10 лидеров по закупкам прошедшим летом также вошли Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

В воскресенье, 16 октября, в Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, целью поездки является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

Координатор продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, в ООН Амир Махмуд Абдулла заявлял, что ее действие может быть расширено. Он также подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что договор могут не продлить.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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