. Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой

Ольга Бузова любит покрасоваться перед своими подписчиками экстравагантными нарядами. Однако сейчас певица решила козырнуть не только симпатичным платьем.

За жизнью Ольги Бузовой следят миллионы. Теледива не упускает возможности подогреть интерес фанатов и охотно публикует на своих страницах подробности личной жизни. На этот раз экс-ведущая «ДОМа-2» в эффектном золотистом платье позирует у зеркала, расхваливая себя, любимую.

«Я в море и нет интернета. И вообще я не знаю, прилично ли так офигенно выглядеть на лайнере. Приходится присаживаться, потому что когда я встаю, то не попадаю в зеркало. Все-таки рост метр 78. Плюс каблуки», — нарывается на комплименты звезда телеэкранов.

Певица аккуратно откинула волосы и продемонстрировала огромные серьги в виде пауков. Ольга не забыла упомянуть и про легкий макияж. Блестящее платье само по себе притягивает взгляды, поэтому звезда отказалась от многочисленных слоев косметики. «Мой макияж это красные губы, хайлайтер, скулы и все. Я пошла на ужин», — кокетничает она с публикой.

Бузова знаменита не только эксклюзивными и провокационными нарядами. Она мастерски манипулирует общественным мнением, заставляя говорить о себе. Например, недавно Ольга заявила, что готова родить наследников 26-летнему певцу JONY. Ее вовсе не смущает разница в 10 лет. «Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей», — обратилась 36-летняя теледива к исполнителю.

Артист не стал комментировать предложение Бузовой. Зато фанаты JONY взбунтовались. «Не для тебя ягодка росла!»; «Оставь мальчонку в покое»; «Перехочешь», — возмущались поклонники. Справедливости ради стоит отметить, победитель шоу «Маска» ранее признавался, что решительные дамы не в его вкусе. «Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно», — говорил он в одном из интервью.