. Опенченко боится потерять Козлова

Вадим Карасев

Из-за нового формата телешоу Алёна Опенченко теперь серьёзно переживает за свои отношения. Теперь любая участница проекта может пригласить Михаила Козлова на свидание, но у мужчины не будет возможности отказаться. Девушка серьёзно переживает, хотя прекрасно понимает, что ничего плохого произойти не должно. Она осознаёт, что её избранник и за пределами проекта вполне бы мог влюбиться в другую.Однако сам парень заявил что без необходимости пересекаться с другими девушками он не планирует, даже если в итоге его отправят за ворота. По его мнению парам ведущие не должны препятствовать укреплению отношений и сеять смуту. Козлов заявил, что если их выселят из комнаты, то они будут вынуждены общаться через забор, что странно, особенно для пары, которая планирует заводить ребёнка.Помимо этого Козлов сообщил, что готов избить парня, который отважется пригласить Алену Опенченко на свидание, после чего сам уйдёт с проекта. Учитывая характер этой скандальной парочки, вряд ли кто-то согласится звать их на свидание — себе дороже будет.