. Опенченко боится потерять Козлова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опенченко боится потерять Козлова

Опенченко боится потерять Козлова
Алёна Опенченко начала серьёзно переживать за свои отношения, ведь из-за нового формата Дом-2 его на свидание может позвать любая девушка и он не вправе будет отказаться. Из-за нового формата телешоу Алёна Опенченко теперь серьёзно переживает за свои отношения. Теперь любая участница проекта может пригласить Михаила Козлова на свидание, но у мужчины не будет возможности отказаться. Девушка серьёзно переживает, хотя прекрасно понимает, что ничего плохого произойти не должно. Она осознаёт, что её избранник и за пределами проекта вполне бы мог влюбиться в другую.

Однако сам парень заявил что без необходимости пересекаться с другими девушками он не планирует, даже если в итоге его отправят за ворота. По его мнению парам ведущие не должны препятствовать укреплению отношений и сеять смуту. Козлов заявил, что если их выселят из комнаты, то они будут вынуждены общаться через забор, что странно, особенно для пары, которая планирует заводить ребёнка.

Помимо этого Козлов сообщил, что готов избить парня, который отважется пригласить Алену Опенченко на свидание, после чего сам уйдёт с проекта. Учитывая характер этой скандальной парочки, вряд ли кто-то согласится звать их на свидание — себе дороже будет.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Названы главные покупатели украинского зерна
Названы главные покупатели украинского зерна
От Сербии потребовали присоединиться к санкциям против России
От Сербии потребовали присоединиться к санкциям против России
Опенченко боится потерять Козлова
Опенченко боится потерять Козлова
Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp
Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp
Особенности хранения летних вещей зимой: как часто нужно стирать пуховики, джинсы, пуловеры, кроссовки
Особенности хранения летних вещей зимой: как часто нужно стирать
Глава Obsidian заявил, что с удовольствием бы студия взялась за Fallout
Глава Obsidian заявил, что с удовольствием бы студия взялась за
Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей
Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей
Вдовец Людмилы Сенчиной продает двухэтажный особняк, в котором жил с актрисой, за 30 миллионов
Вдовец Людмилы Сенчиной продает двухэтажный особняк, в котором жил с
"Подожди пару минут": срочная уборка квартиры девушки, к которой неожиданно пришел парень
"Подожди пару минут": срочная уборка квартиры девушки, к
Посол Китая и адмирал НАТО поспорили из-за российской спецоперации на Украине
Посол Китая и адмирал НАТО поспорили из-за российской спецоперации на

Топ на сегодня

Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox
Московские производители нарастили выпуск медицинской мебели в 2 раза
Московские производители нарастили выпуск медицинской мебели в 2 раза
Хэллоуин в 2022 году отпразднуем в ночь с понедельника на вторник
Хэллоуин в 2022 году отпразднуем в ночь с понедельника на вторник

Еще по теме

Козлов беспокоится из-за ночных звонков Алёне Опенченко
Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
Козлов совсем разругался с Адеевым и Опенченко
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары