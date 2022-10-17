. Особенности хранения летних вещей зимой: как часто нужно стирать пуховики, джинсы, пуловеры, кроссовки

Если неправильно хранить вещи зимой, то в скором времени они придут в негодность. Поэтому необходимо защитить свою любимую одежду. Зимой вещи нужно хранить так, чтобы они не потеряли свой первоначальный вид.

Как правильно хранить вещи зимой

Хранить одежду зимой необходимо в специальных хлопчатобумажных или же пластиковых чехлах. Правильно упаковав ее, вы можете быть уверены в надежной защите.

Важно перед тем, как убрать вещи на хранение, почистить их. Согласитесь, доставая одежду, приятно надевать на себя что-то чистое и свежее, а не грязное.





Если речь идет о хлопке, то не стоит забывать о том, что на таких вещах часто видны пятна пота в зоне подмышек. Также грязь может быть заметна на воротнике, особенно если одежда светлых тонов. Изделия из хлопчатобумажной ткани лучше развешивать, чтобы они на полках в шкафу не мялись.

Как подготовить летний гардероб к зимовке

Льняную одежду лучше всего хранить в специальных пластиковых контейнерах. Так вы обеспечите вещам защиту от вредителей и убережете от попадания влаги. Хранить контейнер лучше всего в прохладном и сухом месте.





Должное внимание следует уделить купальным костюмам. Их также лучше хранить в пластиковых контейнерах, однако перед этим не забудьте убедиться в том, что они сухие. В случае, если вы на полку будете складывать недосушенные купальники, то через время на них появится плесень.

Если вы храните вещи на вешалках, то лучше отдавать предпочтение тем, которые изготовлены из нержавеющего материала и не будут обесцвечивать ткань. Также рекомендуется не складывать летнюю одежду, а сворачивать ее — это обезопасит вещи от образования на них твердых складок.

Как часто стирать пуховики, джинсы, кроссовки, пуловеры из шерсти

Актуальной верхней одеждой в зимний период времени является пуховик. Однако многие не знают, как часто его надо стирать. Рекомендуется делать это не чаще двух раз в год.





Неотъемлемой вещью любого гардероба являются джинсы. В них также можно ходить зимой. Стирать джинсы лучше всего после 10-15 носок. Что касается свитера из шерсти, то частота его стирки зависит от того, как долго его носят. Рекомендуется делать это через 3-7 носок.

Не менее важным вопросом является стирка обуви. Многие хозяйки знают, что не все кроссовки и ботинки можно стирать в стиральной машинке. Обувь из трикотажа лучше всего стирать после 2 недель носки.