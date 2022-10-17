. Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One

Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One


Студия Obsidian планирует 15 ноября выпустить игру Pentiment — уникальный новый проект, созданный под руководством Джоша Сойера. Геймдизайнер ранее рассказывал, что почти 30 лет хотел создать подобную игру, и уже совсем скоро состоится ее релиз.

Джош Сойер сообщил в социальных сетях о разрешении и производительности Pentiment на разных консолях:



Xbox One — 1080p и 60 кадров в секунду



Xbox Series S — 1440p и 60 кадров в секунду



Xbox Series X — 4K и 60 кадров в секунду.

Отдельно он отметил, что могут быть во время 3D-сцен на Xbox One некоторые провалы в производительности.

Напомним, Pentiment — приключенческий квест с детективными элементами, события которого разворачиваются в сеттинге Верхней Баварии XVI века. Сразу после релиза Pentiment будет доступна в Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом
Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с
Григорий Лепс решил завести еще детей
Григорий Лепс решил завести еще детей
Татьяна Брухунова показала Петросяна в церкви с сыном на руках
Татьяна Брухунова показала Петросяна в церкви с сыном на руках
Влад Топалов до сих пор возит старшего сына в коляске
Влад Топалов до сих пор возит старшего сына в коляске
Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One
Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том
Праздники недели с 17 по 24 октября 2022 года: что можно и что нельзя делать верующим
Праздники недели с 17 по 24 октября 2022 года: что можно и что нельзя
Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Лунный день сегодня 17 октября 2022 года
Лунный день сегодня 17 октября 2022 года
В Госдуме обсудят законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ
В Госдуме обсудят законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ
Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс
Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс
Акции Tesla обвалились
Акции Tesla обвалились
Камни, металл и символы в украшениях, которые лечат от сглаза и притягивают деньги
Камни, металл и символы в украшениях, которые лечат от сглаза и

Топ на сегодня

Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox
Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести

Еще по теме

Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass
Инсайдер: Новый эксклюзив Xbox от Obsidian будет называться Pentiment
Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр