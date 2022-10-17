. Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One

Вадим Карасев





Студия Obsidian планирует 15 ноября выпустить игру Pentiment — уникальный новый проект, созданный под руководством Джоша Сойера. Геймдизайнер ранее рассказывал, что почти 30 лет хотел создать подобную игру, и уже совсем скоро состоится ее релиз.

Джош Сойер сообщил в социальных сетях о разрешении и производительности Pentiment на разных консолях:

Xbox One — 1080p и 60 кадров в секундуXbox Series S — 1440p и 60 кадров в секундуXbox Series X — 4K и 60 кадров в секунду.

Отдельно он отметил, что могут быть во время 3D-сцен на Xbox One некоторые провалы в производительности.

Напомним, Pentiment — приключенческий квест с детективными элементами, события которого разворачиваются в сеттинге Верхней Баварии XVI века. Сразу после релиза Pentiment будет доступна в Game Pass.

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