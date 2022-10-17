Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One
Сегодня, 02:30 Вадим Карасев
Студия Obsidian планирует 15 ноября выпустить игру Pentiment — уникальный новый проект, созданный под руководством Джоша Сойера. Геймдизайнер ранее рассказывал, что почти 30 лет хотел создать подобную игру, и уже совсем скоро состоится ее релиз.
Джош Сойер сообщил в социальных сетях о разрешении и производительности Pentiment на разных консолях:
Xbox One — 1080p и 60 кадров в секунду
Xbox Series S — 1440p и 60 кадров в секунду
Xbox Series X — 4K и 60 кадров в секунду.
Отдельно он отметил, что могут быть во время 3D-сцен на Xbox One некоторые провалы в производительности.
Напомним, Pentiment — приключенческий квест с детективными элементами, события которого разворачиваются в сеттинге Верхней Баварии XVI века. Сразу после релиза Pentiment будет доступна в Game Pass.
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По материалам: newxboxone