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Певец Микабен умер во время концерта

Певец Микабен умер во время концертаПевец Микабен умер во время концерта в Париже

Гаитянский певец Микабен (настоящее имя — Майкл Бенжамен) умер во время концерта в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

41-летний артист скончался 15 сентября во время выступления в качестве приглашенного гостя у группы Carimi. Уточняется, что у Микабена случился сердечный приступ. Находясь на сцене, певец отвернулся от зрителей и направился к выходу со сцены, где и упал. Музыка была остановлена, организаторы мероприятия вызвали медиков.

На смерть Бенжамена отреагировал премьер-министр Гаити Ариэль Анри. «Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке», — написал он в Twitter.

Микабен родился в столице Гаити Порт-о-Пренс в 1981 году. Он был известен не только как певец, но и как писатель и продюсер.

Ранее стало известно о смерти актера фильмов «Кабаре» и «Золото Апачей» Ральфа Вольтера.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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