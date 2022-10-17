. "Подожди пару минут": срочная уборка квартиры девушки, к которой неожиданно пришел парень
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"Подожди пару минут": срочная уборка квартиры девушки, к которой неожиданно пришел парень

Когда парень назначает девушке свидание, то он должен строго придерживаться установленного времени. И не дай бог он явится раньше, чем следовало. Ведь барышням нужно немало времени, чтобы привести себя в порядок. А если парочка собиралась посидеть дома, то вся квартира должна сиять, как стеклышко. Но с таким количеством современных гаджетов, как у героини видео, уборка может занять всего пару минут. Кажется, что все ее жилище было заказано на AliExpress.
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По материалам: триникси

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