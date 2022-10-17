. Появились новые подтверждения скорого релиза The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
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Появились новые подтверждения скорого релиза The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Появились новые подтверждения скорого релиза The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition


Несколько недель назад появилась информация, что игра The Outer Worlds была обнаружена в базе рейтингового агентства Тайвани в новом издании — The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Согласно описанию, это издание предполагает выход оптимизированной версии ролевой игры от Obsidian на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5.

Появилось новое подтверждение, что The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition может выйти уже скоро. Еще одно рейтинговое агентство, на сей раз ESRB, выдало рейтинг проекту. Подробностей о данном издании на сайте агентства не приводится, лишь указано, что оно должно появиться для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.


Напомним, оригинальная The Outer Worlds доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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