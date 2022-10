. Показали геймплей Deceive Inc — многопользовательской стелс-игры нового поколения

Вадим Карасев





В марте этого года студия Sweet Bandits Studios представила игру Deceive Inc. Она должна выйти уже скоро — ее обещали выпустить в релиз в начале 2023 года. Теперь же в сети появилась геймплейная демонстрация проекта, в рамках трейлеров.

Ниже можно посмотреть видео с геймплеем Deceive Inc, которые представили разработчики. Напомним, сама игра представляет собой многопользовательский стелс-экшен. В игре предстоит вжиться в роль шпиона, который оснащен современными гаджетами и специальными навыками. Шпион должен выполнить поставленную перед ним задачу. Но сложность заключается в том, что такую же задачу получают и другие игроки, а награда ждет только одного шпиона.

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTube

Релиз Deceive Inc состоится только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.