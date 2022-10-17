. Показали геймплей Deceive Inc — многопользовательской стелс-игры нового поколения
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Показали геймплей Deceive Inc — многопользовательской стелс-игры нового поколения

Показали геймплей Deceive Inc — многопользовательской стелс-игры нового поколения


В марте этого года студия Sweet Bandits Studios представила игру Deceive Inc. Она должна выйти уже скоро — ее обещали выпустить в релиз в начале 2023 года. Теперь же в сети появилась геймплейная демонстрация проекта, в рамках трейлеров.

Ниже можно посмотреть видео с геймплеем Deceive Inc, которые представили разработчики. Напомним, сама игра представляет собой многопользовательский стелс-экшен. В игре предстоит вжиться в роль шпиона, который оснащен современными гаджетами и специальными навыками. Шпион должен выполнить поставленную перед ним задачу. Но сложность заключается в том, что такую же задачу получают и другие игроки, а награда ждет только одного шпиона.


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Релиз Deceive Inc состоится только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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