. Попкорн Шура, покинувший шоу «Маска. Танцы»: «Все испортило ужасное и безответственное отношение одного артиста»

Шура любит бросать себе вызов, поэтому загорелся идеей покорить новое шоу «Маска. Танцы» канала СТС. Однако артист не смог долго продержаться в проекте, и честно объяснил, почему так получилось.

На СТС стартовало новое шоу «Маска. Танцы», где звезды российского шоу-бизнеса, скрытые необычными костюмами, удивляют жюри хореографией. Шуру судьи и фанаты вычислили почти сразу, ему сложно было оставить за рамками свою манеру поведения, как бы он ни старался. «Милого узнаю по походке!»; «С первой же секунды было понятно, что Александр под маской, но ты все равно самый лучший», — подбадривают подписчики артиста.

47-летний музыкант немного расстроился, покидая проект, но все же принял свой промах. Оказывается, Шура сильно прогадал, выбрав наряд Попкорна. Певец рассказал «СтарХиту», в чем была его главная ошибка.

стархитНе обидно уходить в начале шоу? Как думаете, почему так получилось?Мне с самого начала не повезло: я выбрал не ту маску. Она оказалась самой тяжелой. Там было на выбор шестнадцать масок. И надо же, меня угораздило выбрать именно эту. Килограммов восемь весит только голова! Ни вправо, ни влево шаг, она заваливается. В ней только ходить прямо, сесть вообще невозможно. Фартук громадный, похож на стаканчик. Я шаг делаю, у меня давление. Не знал, что делать, какие тут танцы. Был вентилятор, чтобы было чем дышать. Еще очень сильно пахло клеем. В общем, клей не выветрился, видимо. Слушай, у меня давление скакало. Я не оправдываюсь, танцы вообще не мое. А еще когда на тебе башка в восемь килограммов, ну какие тут танцы? И ни хрена ж не видно в ней, ты понимаешь. Я ни пол не видел, ни людей вокруг. О каких синхронах может идти речь, понимаешь? Тяжело. Вот выбрал же. Сам выбрал, сам дурак.стархитА почему выбрали именно этого персонажа?Ну она понравилась, и все тут. Смешная такая вроде, веселая. Самая красивая и, как оказалось, самая тяжелая. Не устоять в ней, знаешь. Я и сам вешу немало. И она ведь изначально была сделана для обычной «Маски», где поют. Ну какие могут быть танцы, когда у тебя такое на башке? Пел бы я в ней, наверное, легко: вышел, встал, спел и ушел. А двигаться в ней очень тяжело. Другие артисты, думаю, специально выбирали полегче костюмы. Чтобы продержаться в проекте. Да, конечно, мне обидно. Ну что делать, ну вот так. Программа все-таки про танцы. Не про голос, блин. Если бы про голос, хрен бы я ушел первым. Если прихожу в шоу, то за победой. Но а тут Юлечка Сумачева пригласила. Интересно же все равно. Всем теперь буду говорить: «Не смотрите, что на экране так легко: вышли да покривлялись. Ага, щас!»стархитНаверное, и планы поменяли, когда соглашались в проекте участвовать?Ничего страшного, у меня столько работы. Вернусь к ней. Поеду по своим делам. Конечно, губу уже раскатал, все из графика поубирал и начал договариваться на другие даты. Ну ладно, в этом есть, наверное, какой-то плюс. Обидно? Да, обидно. Ну очень тяжело. Это хорошо, что я, мальчик, выбрал эту маску. А если бы девчонка?стархитКак проходили репетиции?Приезжал на все репетиции. Конечно, нельзя балет подводить. Он здесь прекрасный. Но репетировал ведь без маски. А ее вот надеваешь, и все тут. Ну, конечно, здесь мои родные люди, сколько вместе работали. Они знают, что я танцор никакой. Сказали: «Будем что-то выдумывать». Я хорошо знаю музыку, тексты, а вот движения — это вообще не про меня. Я за всю жизнь, сколько у меня было концертов по всему миру, ни одного синхрона не сделал. У меня память плохая на движения. Ну я как бы не заморачиваюсь. Я певец, не танцор. Я не спорил. Мне что дают, то я и танцую.стархитВо время съемок возникали форс-мажоры?Да, поменяли песню. Была сначала «Никаких больше вечеринок» Cream Soda. Я ее репетировал два дня, а в сам съемочный день мне поставили NILETTO. Для меня это было очень тяжело, я переживал. Я ведь долго готовился. Я обожаю и того и другого артиста. Но тяжело, когда песню меняют. А в день съемок второго выпуска все подзатянулось. Вообще, «ВайТ Медиа» — организованная компания. Все по минутам расписано и все хорошо, вплоть до кормежки: вкусно кормят. Но тут, конечно, подпортило ужасное и безответственное отношение одного артиста, который опоздал на три с половиной часа. Я бы таких выгонял из проекта сразу. Так не делается. Артист выгорает, когда долго ждет. Я не буду говорить, кто это был и в какой маске. Но я бы это так не оставил.стархитЧлены жюри практически сразу решили, что это вы скрываетесь за маской. Как думаете, что вас выдало?Просто Родригез достал уже со своим угадыванием. Он меня не один раз делал как Шуру в разных шоу. Он конкретно знает, как я двигаюсь. Он меня очень хорошо изучил. И как я ноги ставлю на каблуках, как Пугачева. Мне было обидно. Только вышел на сцену, Родригез начал говорить, что это я. Вот елки-палки, ну как же! Ну было круто поучаствовать, безусловно. Я всех люблю. Справедливо, что ребята отгадали, и я ушел.стархитТо есть даже рады, что ушли?Я бы, наверное, не выдержал. Дошел бы до третьего выпуска и сам бы отказался, честно тебе скажу. Сказал бы: «Ребята, извините, давайте отпускать меня». Потому что это нереально. И ничего не станцуешь, ты понимаешь. Ну с женской грудью и на каблуках, зачем это надо мне? Когда-то я, конечно, ходил на каблуках. Но тогда я был молодым. И то, что мне это теперь тяжело дается, понял уже здесь на съемках. Тут еще надо непросто ходить, но и танцевать. Все вместе наложилось: и жарко, и каблуки. Так что, да, думаю, ладно вылетел, и слава Богу. Обидно, но я радуюсь за тех, кто остался. И Юлечке огромное спасибо, обожаю ее компанию!стархитА как вам комментарии других членов жюри по поводу вашего выступления?Слушай, мне было так плохо. Так сильно кружилась голова. Я уже вообще ничего не понимал, что они там говорят. В маске еще толком ничего не слышно, наушник один есть, вентилятор шумит в этой «башке». И ничего не понятно, кто и что говорит. Вентилятор перебивает. Но если бы не он, я бы там вообще задохнулся. Но было обидно. Я вроде такой ничего, неплохо выступил… Ну случилось как случилось.