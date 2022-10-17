. Посол Китая и адмирал НАТО поспорили из-за российской спецоперации на Украине
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Посол Китая и адмирал НАТО поспорили из-за российской спецоперации на Украине

Посол Китая и адмирал НАТО поспорили из-за российской спецоперации на Украине

Посол Китая в Исландии Хэ Жулон жестко высказался об обвинении Пекина председателем военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром в том, что КНР не разделяет взглядов НАТО на события на Украине, пишет Bloomberg.

Конфликт разразился в ходе ассамблеи "Полярный круг", состоявшейся в Исландии. Бауэр заявил, что Китай не разделяет "наших (НАТО) ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок". Китайский дипломат назвал эти слова "высокомерными". На это представитель НАТО упрекнул Китай, заявляющий о важности принципа суверенитета, в том, что он "все еще не осудил" Москву за спецоперацию на Украине. Хэ Жулон ответил, что взгляд Китая на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину".


Китай не осуждал российскую спецоперацию, но власти страны выражали обеспокоенность эскалацией конфликта. Пекин занимает нейтральную позицию, призывает к мирному урегулированию конфликта.

Профессор института журналистики и коммуникаций при Цзинаньском университете У Фэй объяснял согласие России на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с активизацией ВСУ на Харьковском направлении. США, контролирующие действия Украины, согласны на продолжение конфликта, поскольку боевые действия отвечают интересам Вашингтона. Киев, в свою очередь, ведет активную внутреннюю "чистку", устраняя политиков, выступающих за скорейшее заключение мира.

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По материалам: uposters.ru

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