Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Сегодня, 19:15 Вадим Карасев
Власти сообщили, что пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Пожар после падения военного истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края охватил четыре этажа жилого дома. Об этом сообщили власти, передает ТАСС.
Ранее Минобороны России подтвердило крушение Су-34. В ведомстве подчеркнули, что это произошло при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.
По материалам: lenta.ru