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Правительство предложило восстановить справедливость в отношении военных пенсионеров

Правительство предложило восстановить справедливость в отношении военных пенсионеров

Кабмин предложил выплачивать военным пенсионерам и силовикам всю пенсию, которую они ранее не получили.​ Такой законопроект (№​ 212491-8) Госдума может рассмотреть в первом чтении в осеннюю сессию.

Согласно действующему законодательству, если вышедшие на пенсию военные, полицейские, нацгвардейцы и другие силовики по каким-то причинам не получали пенсию по выслуге лет, им отдают деньги за три года, предшествующие обращению человека в пенсионные органы по этому вопросу. Конституционный суд признал установленный сейчас порядок возмещения неконституционным. В связи с этим​ Правительство разработало и 13 октября внесло в Госдуму законопроект с​ предложением​ выдавать всю неполученную сумму без ограничения сроков.

Выплачивать пенсию могут перестать, если пенсионер получает ее не на свой банковский счет, а лично на почте, или ему приносят деньги домой, пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Бывают разные ситуации, например, человек в больнице, или уехал к родственникам, — сказала депутат. — Новые нормы защитят граждан, которые по тем или иным обстоятельствам не могли какое-то время получить пенсию».

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

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По материалам: pnp.ru

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