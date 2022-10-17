Праздники недели с 17 по 24 октября 2022 года: что можно и что нельзя делать верующим
Церковный год состоит из малых отрезков: подготовка к праздникам, собственно торжества, дни попразднства, а также посты. Ни одна неделя не проходит без дней поминовения православных святых либо торжественных дат, призванных напомнить нам о больших событиях, повлиявших на духовную жизнь народа. Чем будет примечательна эта неделя, что можно и что нельзя делать с 17 по 24 октября 2022 года?
Православный календарь с 17 по 24 октября: что можно и что нельзя делать в каждый из дней
17.10.
Церковь чтит память мученика, епископа Афинского Иерофея.
Если есть возможность, желательно не отправляться в путь в этот день. Чтобы снискать милость святого, нужно вести себя тихо, меньше разговаривать.
Нельзя в этот день играть свадьбы и устраивать застолья.
По народным приметам, полезно защитить жилище луком и чесноком, разложив их по углам 17 октября.
18.10.
День памяти мученицы Харитины.
Православным в этот праздник не стоит переедать, потому что такое поведение будет считаться грехом. Если кто-то поссорится, то после обязательно нужно прочитать молитву мученице и попросить у нее прощения.
Под запрет попадают такие негативные чувства, как зависть и обида. Если видите чужие достижения, то нужно порадоваться за человека, а также стараться самому стать лучше.
Бездельничать 17 октября не рекомендуется. Раньше в этот день девушки рукодельничали и выполняли работу по дому.
19.10.
РПЦ празднует день памяти апостола Фомы.
С давних времен хозяйки в этот день ставили на стол вкусные яства, стараясь угостить ими не только членов семьи, но и незнакомых людей, которые проходили по деревне. Можно помогать нуждающимся, подавать милостыню как деньгами, так и едой.
При этом давать деньги в долг строго запрещено, как и брать их у кого-то.
20.10.
Празднование Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
Помимо чисто религиозных мероприятий, таких как посещение богослужения и чтение молитв, в этот день недели стоит начать подготовку к холодам. Это могут быть работы по утеплению дома, окон, починка одежды.
Традиционно торжество отмечали тем, что пекли домашний хлеб — он напоминал о работах в поле и вознаграждении, собранном урожае.
На улицу 20 октября нельзя выходить в старых, поношенных вещах, иначе можно привлечь бедность.
21.10.
Церковь вспоминает преподобную Пелагею.
По традиции сегодня жители деревень вырубают лишний лес, готовя таким образом новые поля.
Если встретится кто-то незнакомый, то лучше отвернуться, чтобы он с вами не заговорил. Разговор в эту дату может таить в себе опасность. Нельзя рассказывать о дурных снах даже самым близким.
22.10.
Почитание иконы в честь корсунской иконы Божией Матери.
Перед тем, как приступить к работе или выполнению домашних обязанностей, следует обязательно помолиться перед иконой Богоматери. После этого нужно испечь блины для всей семьи. Это блюдо, как верили предки, защитит от недобрых духов и придаст силы.
В этот день нельзя сидеть без дела, много говорить. Женщина, выходя из дома, обязательно надевала на голову платок — он отводил от нее дурные взгляды.
23.10.
В субботу церковь будет вспоминать святого Амвросия Оптинского.
Как и в другие праздники, сегодня нельзя ссориться с кем бы то ни было, допускать резкие высказывания.
А вот радоваться и устраивать гулянья как раз можно. Пусть за столом соберутся все члены семьи, а также жители селения.
Под запретом покупка новых вещей — они не принесут пользы.
24.10. День памяти апостола от 70 Филиппа.
В этот праздник можно работать и делать благие дела. Если есть возможность, их лучше завершить в эту дату, не откладывая.
На улице 24 октября нельзя глядеть на ворон — они могут накликать беду. Нельзя без острой необходимости разводить костер.
Девицы и женщины могут заниматься шитьем, вязанием, вышиванием.