. Праздники недели с 17 по 24 октября 2022 года: что можно и что нельзя делать верующим

Церковный год состоит из малых отрезков: подготовка к праздникам, собственно торжества, дни попразднства, а также посты. Ни одна неделя не проходит без дней поминовения православных святых либо торжественных дат, призванных напомнить нам о больших событиях, повлиявших на духовную жизнь народа. Чем будет примечательна эта неделя, что можно и что нельзя делать с 17 по 24 октября 2022 года?

Православный календарь с 17 по 24 октября: что можно и что нельзя делать в каждый из дней

17.10.

Церковь чтит память мученика, епископа Афинского Иерофея.

Если есть возможность, желательно не отправляться в путь в этот день. Чтобы снискать милость святого, нужно вести себя тихо, меньше разговаривать.

Нельзя в этот день играть свадьбы и устраивать застолья.

По народным приметам, полезно защитить жилище луком и чесноком, разложив их по углам 17 октября.





18.10.

День памяти мученицы Харитины.

Православным в этот праздник не стоит переедать, потому что такое поведение будет считаться грехом. Если кто-то поссорится, то после обязательно нужно прочитать молитву мученице и попросить у нее прощения.

Под запрет попадают такие негативные чувства, как зависть и обида. Если видите чужие достижения, то нужно порадоваться за человека, а также стараться самому стать лучше.

Бездельничать 17 октября не рекомендуется. Раньше в этот день девушки рукодельничали и выполняли работу по дому.

19.10.

РПЦ празднует день памяти апостола Фомы.

С давних времен хозяйки в этот день ставили на стол вкусные яства, стараясь угостить ими не только членов семьи, но и незнакомых людей, которые проходили по деревне. Можно помогать нуждающимся, подавать милостыню как деньгами, так и едой.

При этом давать деньги в долг строго запрещено, как и брать их у кого-то.

20.10.

Празднование Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».

Помимо чисто религиозных мероприятий, таких как посещение богослужения и чтение молитв, в этот день недели стоит начать подготовку к холодам. Это могут быть работы по утеплению дома, окон, починка одежды.

Традиционно торжество отмечали тем, что пекли домашний хлеб — он напоминал о работах в поле и вознаграждении, собранном урожае.

На улицу 20 октября нельзя выходить в старых, поношенных вещах, иначе можно привлечь бедность.





21.10.

Церковь вспоминает преподобную Пелагею.

По традиции сегодня жители деревень вырубают лишний лес, готовя таким образом новые поля.

Если встретится кто-то незнакомый, то лучше отвернуться, чтобы он с вами не заговорил. Разговор в эту дату может таить в себе опасность. Нельзя рассказывать о дурных снах даже самым близким.

22.10.

Почитание иконы в честь корсунской иконы Божией Матери.

Перед тем, как приступить к работе или выполнению домашних обязанностей, следует обязательно помолиться перед иконой Богоматери. После этого нужно испечь блины для всей семьи. Это блюдо, как верили предки, защитит от недобрых духов и придаст силы.

В этот день нельзя сидеть без дела, много говорить. Женщина, выходя из дома, обязательно надевала на голову платок — он отводил от нее дурные взгляды.

23.10.

В субботу церковь будет вспоминать святого Амвросия Оптинского.

Как и в другие праздники, сегодня нельзя ссориться с кем бы то ни было, допускать резкие высказывания.

А вот радоваться и устраивать гулянья как раз можно. Пусть за столом соберутся все члены семьи, а также жители селения.

Под запретом покупка новых вещей — они не принесут пользы.





24.10. День памяти апостола от 70 Филиппа.

В этот праздник можно работать и делать благие дела. Если есть возможность, их лучше завершить в эту дату, не откладывая.

На улице 24 октября нельзя глядеть на ворон — они могут накликать беду. Нельзя без острой необходимости разводить костер.

Девицы и женщины могут заниматься шитьем, вязанием, вышиванием.