. "Предатель пробила дно": украинцы добились отмены тура Ани Лорак и пригрозили лишить ее всех званий

Вадим Карасев

У 44-летней Ани Лорак дела в последнее время не задались. Она почти полгода не выступала, а когда решилась вновь выйти на сцену, то оказалось, что поклонников у нее сильно поубавилось. Из-за неясной политической позиции украинцы начали хейтить певицу.

Однако это не помешало артистке назвать себя "самой титулованной певицей Украины" и отправиться с такой саморекламой в тур по Европе. Лорак собралась выступить в городах Германии и Чехии, но встретила неодобрение от соотечественников.

Украинские СМИ начали негодовать и осыпать артистку нелестными выражениями. Ани напомнили, что она давно уже переехала в Россию, а теперь вдруг вспомнила и про родину, когда это стало удобно.

Предатель в очередной раз пробила дно. Она продолжает жить и работать в России, спонсируя российскую армию. Однако, для концертов в Европе Лорак решила вспомнить о наградах, которые когда-то получала в Украине.

Скандалом в СМИ ничего не ограничилось. По информации издания KP.ru, украинцы добились отмены тура певицы, а Минкульт Украины поставил вопрос о лишении "перебежчиков" титулов, полученных на родине.



Лорак лишилась бизнеса в России

В России у артистки дела не лучше: с 2021 года ее преследовала налоговая, а в этом месяце наконец "догнала". Ее компания "Ани Лорак Продакшн" была открыта в 2015 году и ее годовые доходы могли достигать 40 миллионов рублей.

11 октября фирму ликвидировали по причине подачи "недостоверных сведений". У певицы в России еще осталось ИП на свое имя, так что возможности для заработка у нее пока есть.