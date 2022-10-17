. Приметы и поверья на 18 октября 2022 года, в день Харитины-ткачихи

18 октября 2022 года верующие чтут память святой Харитины Амисийской. Мученица отдала свою душу во имя Господа во времена сильного гонения на христиан. С этим днем связано множество поверий, примет и традиций, многие из которых дошли до наших дней.

Православный праздник 18 октября 2022 года

Святая праведница Харитина Амисийская умерла в Понте. Во времена ее жизни происходили сильные гонения на христианский народ со стороны императора Диоклетиана. Девица была не только молода, но и одарена неземной красотой. Харитина была целомудренная, смиренна, умна и обладала кротостью и молчаливостью.

Римский император Клавдий соорудил для нее отдельный дом для того, чтобы девушка могла уединиться, дабы проводить больше времени за молитвами. Со временем к Харитине стали приходить другие верующие, которые нуждались в ее помощи. Девушка каждому находила время и ответы на их молитвы, а язычников направляла на путь Господа.





В годы правления Диоклетиана пострадало множество христиан за свою веру, так как он воздвиг идолов и поклонялся только этим богам, не признавая никакого другого. Тогда император отдал приказ арестовывать всех христиан, и в случае отказа принять языческую веру наказать строго. Сперва верующих пытали и предлагали отречься от Господа, в случае отказа их казнили, чтобы других держать в страхе.

Харитина была не исключением, ее схватили и предали многочисленным истязаниям. Христиане узрели в тот момент чудо, так как каждое испытание, которое выпадало Харитине, сопровождалось необъяснимыми вещами.

Когда девушку облили уксусной кислотой, то она не издала ни единого звука, когда обрезали ей волосы – они в ту же секунду оказались на голове. Но как только к ней приблизились мужчины, пытавшиеся с ней совершить бесстыдные вещи, тут же Харитина умерла.

Традиции 18 октября 2022 года

По народному календарю 18 октября чтут память святой Харитины. Этот период прозвали Харитина — Вечная ткачиха. Прекрасная половина человечества с давних пор в этот день приступала к ткацкому ремеслу.





Святая Харитина считается женской покровительницей, они ткали и пряли очень активно, чтобы закончить свою работу как можно быстрее. По обычаю, нить, которая была выткана на праздник святой Харитины, вязали себе на запястье левой руки. Этот оберег называли «животворящим», он помогал уберечься от дурного глаза и наведения порчи.

Еще одним важным занятием дня было подготовить шерсть для изготовления валенков. В давние времена ткацкое ремесло было в почете, и заниматься им было очень престижно.

Особенно почитались изготовление полотна с узорами. Полученные изделия использовали для шитья одежды или как отдельное украшение. Мастерицы достигли высоких результатов в этом ремесле и производили прекрасные орнаменты. На Руси говорили, что девочка, родившаяся в этот день, будет прирожденной ткачихой.

Поверья и приметы на 18 октября 2022 года

Приметы с давних пор имели особое уважение в народе. К примеру, если 18 октября шел первый снег, при этом на деревьях виднеется еще листва, то вскоре потеплеет. Активно кружащие вороны и ветер говорит о том, что стоит ждать снега в ближайшее время.





Услышать в данный период треск в лесной чаще – к потеплению, погода наладится в ближайшие дни. Утром 18 октября было принято смотреть на восходящее солнце: если туман быстро исчезал, то этот период должен сопровождаться солнечной и теплой погодой.

Если в этот день нет ветра, то вскоре стоит ожидать похолодания. Если до 18 октября снега было не видать, то верили, что зимняя пора придет поздно. Если запалить костер, а дым от него будет стелиться по земле, значит вскоре пойдет дождь.

Домашний скот всегда чувствует перемены, поэтому принято было следить за их расположением духа: если он беспокойный, то стоит ждать ненастье. Если птицы улетают в теплые края стаями, друг за другом, то это говорит о суровой зимней поре. Когда чайки в день Харитины громко горланят, это говорит о том, что будет дождливая пора.

Люди, появившиеся на свет 18 октября, являются обладателями сильного душевного равновесия, они стойкие и упрямые в достижении своих целей. Им следует носить при себе камень рубин или аметист, чтобы защититься от злых сил и привлечь к себе удачу.