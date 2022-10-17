. Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю

Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателюПрезидент Путин разрешил продажу завода Schneider Electric в Самаре российскому инвестору

Президент России Владимир Путин разрешил продажу самарского завода французского производителя комплектующих для энергетического сектора Schneider Electric российскому инвестору. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, компания-покупатель «Акрон Индустрия» получила разрешение на сделку по приобретению 22,5 миллиона акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric. Самарский завод «Электрощит», которым управляет «СЭЩ Холдинг», производит электротехническое оборудование.

Французский промышленный гигант ушел с российского рынка в начале июля. Бизнес компании в России и Белоруссии выкупил российский менеджмент. Сообщалось, что новым владельцам перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, петербургский НТЦ «Механотроника», а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

Schneider Electric являлась одним из крупнейших электротехнических предприятий России. Среди крупных клиентов компании были почти все российские нефтегазовые и металлургические предприятия, крупнейшие застройщики и девелоперы коммерческой недвижимости, компании из сферы энергетики и ЖКХ: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», Магнитогорский металлургический комбинат, «Сибур Холдинг», ПИК, «Капитал Груп» и другие.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Телеграм-канал "Тушите свет": Мирослава Дума разводится с мужем после 17 лет брака
Телеграм-канал "Тушите свет": Мирослава Дума разводится с
"Предатель пробила дно": украинцы добились отмены тура Ани Лорак и пригрозили лишить ее всех званий
"Предатель пробила дно": украинцы добились отмены тура Ани
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому
Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли
Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли
Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного государства
Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного
Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования против Ирана
Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования
Куда пошел, я еще не закончил
Куда пошел, я еще не закончил
В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в Москве
В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в Москве
EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр
EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Алла Пугачева приобрела квартиру рядом с Филиппом Киркоровым
Алла Пугачева приобрела квартиру рядом с Филиппом Киркоровым

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая размышления пацана из неблагополучной семьи»
Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций

Еще по теме

Schneider Electric и казанский вуз создадут центр прикладных квалификаций
Schneider Electric будет наращивать локализацию производства в Россию
Путин разрешил приватизировать половину акций «Башнефти»
Путин дал ряд рекомендаций по подготовке празднования 100-летия революции