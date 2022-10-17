. Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю

Вадим Карасев

Президент Путин разрешил продажу завода Schneider Electric в Самаре российскому инвестору

Президент России Владимир Путин разрешил продажу самарского завода французского производителя комплектующих для энергетического сектора Schneider Electric российскому инвестору. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, компания-покупатель «Акрон Индустрия» получила разрешение на сделку по приобретению 22,5 миллиона акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric. Самарский завод «Электрощит», которым управляет «СЭЩ Холдинг», производит электротехническое оборудование.

Французский промышленный гигант ушел с российского рынка в начале июля. Бизнес компании в России и Белоруссии выкупил российский менеджмент. Сообщалось, что новым владельцам перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, петербургский НТЦ «Механотроника», а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

Schneider Electric являлась одним из крупнейших электротехнических предприятий России. Среди крупных клиентов компании были почти все российские нефтегазовые и металлургические предприятия, крупнейшие застройщики и девелоперы коммерческой недвижимости, компании из сферы энергетики и ЖКХ: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», Магнитогорский металлургический комбинат, «Сибур Холдинг», ПИК, «Капитал Груп» и другие.