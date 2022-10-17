. Работодатели высказали недовольство нынешней российской молодежью

Вадим Карасев

SuperJob: по мнению работодателей, молодежь стала менее амбициозной и целеустремленной

Российская молодежь за девять лет, по мнению работодателей, стала менее амбициозной и целеустремленной, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В опросе об отличительных чертах сотрудников до 25 лет поучаствовало 300 менеджеров по персоналу из всех округов страны. Результаты сравнивались с итогами аналогичного исследования 2013 года. Главной отличительной чертой представителей поколения Z работодатели назвали активность (16 процентов). Девять лет назад у молодежи чаще отмечали амбициозность (17 процентов). Теперь это качество называют почти в два раза реже (9 процентов).

Работодатели чаще высказывают недовольство безответственностью (11 процентов), легкомыслием и непостоянством (7 процентов против 4 процентов девять лет назад) молодежи. Уровень лени остался прежним (7 процентов). При этом нынешнее поколение более адаптивно и трудолюбиво.

Во втором квартале текущего года в России резко снизилось количество работников в возрасте 15-29 лет. Аналитики FinExpertiza оценили сокращение числа молодежи на рынке труда в 1,19 миллиона человек, или 10,1 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.