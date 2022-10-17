. Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного государства

Вадим Карасев

Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства, объявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в ходе встречи с коллективом Минского транспортного завода.

"Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские".

На прошлой неделе в Белоруссию начали прибывать эшелоны с российскими военными. Как указал глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко, группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, порядка 170 танков, около 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что развертываемая на территории республики совместная с Россией региональная группировка войск размещается в неполном составе, жизнь покажет необходимость ее развертывания в полном масштабе.

"Сейчас очень много различной информации идет в интернете о том, что российские войска дислоцируются на территории Беларуси, что создается какой-то ударный кулак для удара по Украине. Это то, что хотели бы увидеть, к сожалению, наши соседи за рубежом, особенно поляки. Да, региональная группировка войск действительно начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет в полном масштабе ее развернуть или нет", - сказал Вольфович.

По его словам, "основу региональной группировки войск составляют вооруженные силы Республики Беларусь, составом мирного времени без всяких мобилизационных мероприятий". Он назвал развертывание региональной группировки войск одним из элементов сдерживания и "остужения голов западных соседей".

"Они всегда упрекают нас, что Беларусь - агрессивная страна, что мы готовимся к войне. Но это не так. По совместным договорам с Российской Федерацией мы раз в два года проводим плановые учения: раз в два года на территории Беларуси, через следующие два года на территории Российской Федерации. Сейчас группировка сосредотачивается не для учений, а для того, чтобы показать, что действительно в случае пересечения государственной границы со стороны Запада мы в состоянии и готовы будем дать достойный отпор", - заверил госсекретарь.

Он отметил, что Белоруссия всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, но Западу это не нужно, поэтому они продолжают попытки втянуть страну в украинский кризис. Что касается украинского конфликта, то Вольфович считает, что западные страны не только пытаются втянуть в него Минск, но и подталкивают Украину к продолжению противостояния.

"Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит", - сказал Вольфович.

В начале месяца стало известно, что президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такая необходимость, по словам белорусского лидера, обусловлена обострением на западных границах Союзного государства. Тогда же президент Белоруссии указал, что его страна участвует в российской спецоперации на Украине, однако речь не идет о задействовании белорусских военных в конфликте.