. Роза Сябитова пожаловалась на огромные траты на внучку

Ведущая Роза Сябитова в шоке от того, как дорого нынче растить детей. Главная сваха страны этим летом стала бабушкой. И ужаснулась, как это сегодня дорого — растить ребенка! Сябитова рассказала, что старается экономить, не покупать дорогих вещей для маленькой Миры и к этому же призывает дочь. Многие вещи семья приняла в подарок от друзей — подержанные, но в хорошем состоянии. И одежду, из которой Мира вырастает, Сябитова бережно складывает в отдельную коробку — для будущих внуков.Но вот не чем сэкономить не получается — так это на памперсах. Ведущая призналась, что тратит на них 200 тысяч рублей каждый месяц. «Да, на подгузники действительно тратится очень много. В мое время, когда я рожала своих детей, не было памперсов. Мы брали марлю, сворачивали ее в шесть-десять слоев и делали подгузники сами. Помню, когда я ждала Ксюшу, у меня было достаточно времени. Я даже крестиком их расшивала. Сама сшила 100 штук подгузников: были и одноразовые, и многоразовые. Ребенку-то все равно, что под попой. Главное, чтобы было сухо и комфортно», — объяснила сваха корреспонденту издания «МК».