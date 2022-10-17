. Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей
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Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей

Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностейРКС попросил Хинштейна проверить классику на пропаганду отрицания семейных ценностей

Российский книжный союз (РКС) заподозрил некоторые сюжеты произведений русской и мировой классики и из школьной программы в пропаганде отрицания семейных ценностей и обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой прояснить это. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма.

В последнее время в книжный союз поступает множество запросов от издателей по поводу законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения.

В РКС отметили, что «ввиду широкого спектра действия законопроекта» издатели не могут самостоятельно оценить и исключить книги, которые потенциально нарушают его. В качестве примеров союз приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Илиады» Гомера и других.

В частности, в РКС опасаются, что отрывки из «Гали Ганской» и «Тани» (сборник «Легкое дыхание») Ивана Бунина могут попасть в категорию «Сексуальное насилие», сюжеты из романа Федора Достоевского «Бесы» можно отнести к разделу «Совращение малолетних», а отрывок из «Обломова» Ивана Гончарова к «Нетрадиционным сексуальным отношениям».

В августе Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу убрать из продажи книги, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Под риск исчезновения с прилавков попадает прежде всего популярная литература формата young adult, выпускаемая московским книжным издательством Popcorn Books, которое специализируется на проблемах самоидентификации, расизма, сексизма и гомосексуальных отношений.

В понедельник, 17 октября, в Госдуме пройдут слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, который правительство одобрило на прошлой неделе.

Авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых: штраф за пропаганду ЛГБТ составит до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц. Если информация распространялась через интернет или СМИ, штрафы составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для юрлиц. Отдельно штрафы предусматриваются за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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