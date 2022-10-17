. Самайн в 2022 году: когда отмечать, как справлять, что дарить

Вадим Карасев

Кельтские праздники забываются, однако некоторые из них отмечают до сих пор. Самайн — один из четырех главных языческих событий, традиции которого чтут по сей день. Соблюдение традиций этого дня помогает привлечь в жизнь счастье и процветание.

Праздник Самайн считается одним из дней силы, когда каждый сможет изменить судьбу к лучшему, избавиться от неприятностей и привлечь в жизнь нужные перемены. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно нужно справлять этот праздник, чтобы обрести счастье и процветание.

Смысл и происхождение праздника

Кельты разделяли год поровну на светлую и темную части. Самайн считался началом темного времени, когда наступали холода и теплое летнее время сменялось неприветливой погодой. Этот день считался началом Нового года, и по традиции его отмечали на протяжении трех дней.

Празднование Самайна совпадает с Хэллоуином и отмечается 31 октября. В связи с этим некоторые традиции кельтов со временем переплелись с католическими традициями, не утратив при этом духа прошлого.

Самайн называют праздником мертвых, так как в этот день принято поминать ушедших в иной мир. Также в этот день начинается подготовка к зиме: проверка урожая, заготовка продуктов на холодное время года, уход за домашними животными.

Традиции и правила Самайна

Самайн — время костров. Кельтский праздник не обходится без очистительного огня, через который принято прыгать, очищая мысли и сознание от негатива. В прежние времена через костры не прыгали — для очищения использовали 2 кострища, между которыми оставляли узкую полоску. Именно через нее нужно было пройти без боязни и опасений.

Праздник Самайн в 2022 году отметят с 31 октября на 1 ноября. В это время обязательно гадают на будущее, а также поводят ритуалы и обряды, направленные на избавления от всяческих проблем и неприятностей в жизни.

В день праздника по традиции накрывают столы, готовят блюда из продуктов нового урожая, а также не забывают о гостях. Считается, что любой, кто пришел в дом, приносит удачу, а значит, его нужно приветить и пригласить разделить трапезу.

Еще одна традиция — жечь костер, в который нужно бросить ненужные вещи. В прежние времена чаще всего сжигали соломенные матрасы, а также деревянную утварь, пришедшую в негодность. Не становилась исключением и одежда тяжелобольных людей — ее сжигали, веря, что спасительный огонь заберет болезни. В современном мире можно написать список того, что мешает счастью, и просто сжечь его над пламенем свечи, а затем развеять пепел по ветру.

Самайн не обходится без подарков. В этот день друг другу дарят милые презенты, а также талисманы, способные привлечь удачу и деньги. Подарить можно все, что угодно: главное, чтобы вещь пригодилась будущему владельцу и не вызывала негативных эмоций.