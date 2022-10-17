. Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает ТАСС, факт крушения подтвердили в Минобороны России.

После падения самолета в доме возник сильный пожар, здание горит с первого по четвертый этаж, сообщили власти. В МЧС рассказали, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске


Очевидец аварии рассказал о возгорании на падавшем самолете

При падении самолета было видно возгорание, рассказал в беседе с «Лентой.ру» Евгений, один из очевидцев происшествия. По его словам, после этого летательный аппарат накренился и рухнул.

«Видел из окна квартиры как самолет летел, было в носовой части что-то похожее на открытый огонь, — отметил он. — После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом. Могу предполагать, что пилот успел катапультироваться. Сейчас в различных пабликах просят водителей по возможности объезжать это место, чтобы не мешать работе пожарным».

Собеседник «Ленты.ру» также добавил, что на месте уже работают скорая помощь и пожарные.



По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя

По данным военного ведомства, в Ейске при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО) потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 произошло возгорание топлива самолета, сообщили в Минобороны.



После падения самолета в небе заметили парашют

Очевидцы опубликовали фото парашютиста в небе рядом с местом падения самолета. Снимок разместила газета «Коммерсантъ».

На снимке можно разглядеть, предположительно, катапультировавшегося пилота.



Данные о пострадавших уточняются

По предварительным данным экстренных служб, которые приводит ТАСС, в результате падения самолета возле жилого дома повреждено 15 квартир.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Mash сообщал в своем Telegram-канале, что погиб минимум один человек, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным местных властей, расположенные рядом с домом социальные объекты не пострадали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место происшествия. «На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — сообщил глава региона.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп по дате рождения
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны (3 фото)
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на

Еще по теме

Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
СМИ называют предполагаемое место падения пропавшего с радаров ТУ-154
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Авиакатсрофа в Бразилии: погибли три человека