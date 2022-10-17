Вадим Карасев

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает ТАСС, факт крушения подтвердили в Минобороны России.

После падения самолета в доме возник сильный пожар, здание горит с первого по четвертый этаж, сообщили власти. В МЧС рассказали, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Очевидец аварии рассказал о возгорании на падавшем самолете

При падении самолета было видно возгорание, рассказал в беседе с «Лентой.ру» Евгений, один из очевидцев происшествия. По его словам, после этого летательный аппарат накренился и рухнул.

«Видел из окна квартиры как самолет летел, было в носовой части что-то похожее на открытый огонь, — отметил он. — После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом. Могу предполагать, что пилот успел катапультироваться. Сейчас в различных пабликах просят водителей по возможности объезжать это место, чтобы не мешать работе пожарным».

Собеседник «Ленты.ру» также добавил, что на месте уже работают скорая помощь и пожарные.

По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя

По данным военного ведомства, в Ейске при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО) потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 произошло возгорание топлива самолета, сообщили в Минобороны.

После падения самолета в небе заметили парашют

Очевидцы опубликовали фото парашютиста в небе рядом с местом падения самолета. Снимок разместила газета «Коммерсантъ».

На снимке можно разглядеть, предположительно, катапультировавшегося пилота.

Данные о пострадавших уточняются

По предварительным данным экстренных служб, которые приводит ТАСС, в результате падения самолета возле жилого дома повреждено 15 квартир.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Mash сообщал в своем Telegram-канале, что погиб минимум один человек, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным местных властей, расположенные рядом с домом социальные объекты не пострадали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место происшествия. «На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — сообщил глава региона.