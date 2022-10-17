. Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Вадим Карасев

Мэр Москвы объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Сегодня на сайте Сергея Собянина был опубликован пост, в котором говорится, что "задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме". Как указано в тексте, сегодня, 17 октября, в 14.00 закрываются пункты сбора мобилизованных, а повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

В своем обращении Собянин выразил благодарность жителям города за патриотизм, а также пообещал "молиться", чтобы мобилизованные "вернулись живыми и здоровыми":

Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей. <...> Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны. Москва будет заботиться о ваших семьях и близких.

21 сентября президент РФ объявил частичную мобилизацию в стране на фоне военной спецоперации России на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на данном этапе призовут 300 тысяч человек. После выступления президента многие россияне приняли решение покинуть страну, что привело к огромным очередям на границах РФ и резкому взлету цен на авиабилеты. Некоторые компании вывозили сотрудников мужского пола вместе с семьями, выкупая для них целые рейсы. В частности, речь шла о компаниях — разработчиках видеоигр. Издание The Guardian писало о том, что на фоне страха закрытия границ богатые россияне платили миллионы, чтобы покинуть страну на частных самолетах. 14 октября Владимир Путин заявил во время пресс-конференции, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. По его словам, мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

Маргарита Дорошевич