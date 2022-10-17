. Силуанов не считает актуальным повышать НДФЛ

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) подорвало бы доверие граждан к власти, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 17 октября, передает «Интерфакс».

По его словам, вопрос об увеличении налоговой нагрузки на граждан сейчас не самый актуальный, и время далеко не самое подходящее. «Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае, вообще граждан трогать не будем», — цитирует агентство Силуанова.

Ранее в Минфине пояснили, почему нецелесообразно введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Как рассказала «Парламентской газете» замминистра финансов Ирина Окладникова по итогам заседания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 13 октября, при работе над проектом бюджета 2023-2025 годов введение прогрессивной шкалы налога не обсуждается. При этом замминистра напомнила, что Фонд «Круг добра» начиная с прошлого года формируется как раз за счет средств, которые поступают в бюджет благодаря применению 15-процентной ставки НДФЛ в отношении россиян, чьи ежегодные доходы превысили 5 миллионов рублей.

Как отметил Силуанов, в 2022 и 2023 годах по этой статье будет собрано 140 млрд рублей, что более чем в два раза превышает изначальные ожидания.