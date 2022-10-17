. Снова вместе, снова рядом! Пугачева на концерте Гребенщикова встретилась с Макаревичем*
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Снова вместе, снова рядом! Пугачева на концерте Гребенщикова встретилась с Макаревичем*

Снова вместе, снова рядом! Пугачева на концерте Гребенщикова встретилась с Макаревичем*

Алла Пугачева, которая переехала в Израиль, посетила выступление Бориса Гребенщикова в одном из концертных залов Тель-Авива. Певица лихо подпевала рок-легенде.


*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

Алла Борисовна продолжает осваиваться в Израиле куда она, похоже, приехала надолго. Певица не скрывает, что на Святой земле ей хорошо — ведь рядом не только семья, но и близкие друзья. Так, недавно она сходила на концерт Земфиры, а накануне посетила выступление Бориса Гребенщикова.

Лидер «Аквариума» зимой с резкой критикой высказался о политике России и уехал сначала в Лондон, где записывал музыкальный альбом, а затем объявился в Израиле. Летом он участвовал в литературном фестивале, который также посетили Алла Пугачева и Андрей Макаревич.

16 октября он снова собрал друзей на свой концерт. 73-летняя Примадонна российской сцены удостоилась оваций перед началом, а затем начала слушать творчество музыканта. Судя по всему, лидер «Аквариума» решил сделать упор на старые композиции. Так, Пугачева показала фрагмент песни «Стаканы», а на строчках «все говорят, что пить нельзя, я говорю, что будут» радостно подпевала.

«Встреча с БГ, как встреча со светом в конце туннеля», — сказала певица.

После концерта она также встретилась за кулисами с Андреем Макаревичем, которого признали иностранным агентом. Троица сфотографировалась на память, а вот что обсуждали уехавшие из России музыканты, осталось за кадром.

Отметим, что все трое легенд российской музыкальной сцены решили покинуть страну после февральских событий. В отличие от Пугачевой, Макаревич и Гребенщиков резко высказали свою гражданскую позицию, за что получили хейт от соотечественников. Многие поклонники отвернулись от них и, по слухам, часть публики не хочет видеть их в российских залах.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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