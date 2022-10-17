. Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
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Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине

Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Актер Стас Садальский не смог пройти мимо шоу «Ледниковый период». Знаменитый проект Первого канала вновь собрал зрителей у экранов. Конкурсанты старались произвести впечатление на судей и публику. Известный актер оценил выступления участников. Вчера победители и призеры всех сезонов собрались, чтобы выявить лучшую пару. В проекте приняли участие Даня Милохин и Евгения Медведева. Как известно, в прошлый раз они заняли третье место на почетном пьедестале. Публика встречала их аплодисментами. Молодые люди танцевали на льду под энергичную композицию в k-pop стиле. Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская и олимпийская чемпионка Татьяна Навка похвалили ребят за технику. Между тем, следивший за выступлением звезд с экрана, Стас Садальский обратил внимание на внешний вид блогера. Также 71-летний артист прошелся по ведущим шоу — Алине Загитовой и Анне Щербаковой.
«Реанимировали на Первом «Ледниковый период», был замечательный ведущий Ягудин с двумя косноязычными девушками. Понравилась в жюри балерина Захарова. Даня Милохин весь в прыщах, какие-то кудри гидроперитные — жалко парня, старые телевизионные жабы обломали парня прям на взлете», — высказался Садальский. И, по традиции, Стас представил аналитические данные от агентства, которое собирает данные для учета тв-аудитории. Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» сделал вывод, что «Ледниковый период» не пользуется особой популярностью у широкой публики. Тогда как передачи Андрея Малахова бьют рекорды по просмотрам. «Кстати, рейтинг «Льда» был ничтожный — 5.0. А ненавистный Эрнсту Малахов, по-прежнему, лидер — 22.6», — написал в соцсетях артист. Кроме того, он сделал комплимент новому ведущему, сменившему Александра Гуревича в передачи «Сто к одному». «Удачный дебют Акопова», — заключил Садальский.
# Шоу-бизнес Садальский Станислав
По материалам: z-aya

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